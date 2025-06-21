庫克發文致敬喬布斯　求知若渴虛心若愚名言20年後依然影響深遠

蘋果CEO庫克（Tim Cook）發文表示，史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）的史丹福演講已經過去20年，他告誡畢業生要「求知若渴，虛心若愚（Stay hungry，stay foolish）」，這句鏗鏘有力的箴言至今仍振聾發聵，他希望它能為今年的畢業生們指引方向，幫助他們開啟新征程。



公開報道顯示，喬布斯於2005年在史丹福大學發表演講，他的一句「求知若渴，虛心若愚（Stay hungry，stay foolish）」成為廣泛流傳的名言，也讓更多人認識到了他內心的理想主義情懷。

演講中，喬布斯用三個小故事串起了他的人生經歷，傳達了他的價值觀，他希望畢業生們能夠永不滿足地追求心中的理想，哪怕有時候自己的理想在別人看來非常可笑。

資料顯示，喬布斯1955年出生於加利福尼亞州三藩市，自幼對電子學抱有興趣。



1976年4月，喬布斯與史蒂夫·沃茲尼亞克（Stephen Gary Wozniak）、龍·韋恩（Lil Wayne）共同創辦蘋果公司，同年推出蘋果第一款個人電腦「Apple I」。



1985年，喬布斯離開蘋果公司，後創辦皮克斯動畫工作室（Pixar Animation Studios）。



1997年，喬布斯回歸蘋果任職；次年推出iMac，帶領蘋果度過財務危機。



2011年8月，喬布斯向蘋果董事會辭去首席執行官職務；同年10月5日，因胰腺神經內分泌腫瘤逝世，享年56歲。



點擊圖片看看喬布斯創造的蘋果產品：

喬布斯創造的Macintosh、iPhone等產品先後開啟了圖形界面PC及移動網路時代，後者亦改變了智能手機的概念，iPod則改變了人們聽音樂的方式，喬布斯對個人電腦、手機、平板電腦、數字出版等產業以及全球通訊、娛樂和生活方式的改變具有深遠影響。

十延伸閲讀：iPhone 16e開局慘淡 歐洲銷量排第9不及前代SE：699歐元定價過高（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】