邊散步邊開會諗得過？喬布斯也採用　滿足4要點便可改善討論氣氛

一邊開會，一邊回覆 email 或處理其他工作，是大家常有的經驗，特別是在經過 1 小時的議程轟炸後，你可能沒有精神加入討論了。《大腦修復術》指出，人們的注意力網路只能維持 20 分鐘，超過 20 分鐘，你的專注力就會下降。因此，你只好分心處理別的事情，勉強待在會議室內。



為了提升會議效率，有些 CEO 採用「步行會議」方式來取代傳統會議。（Canva）

為了提升會議效率，有些 CEO 採用「步行會議」方式來取代傳統會議。維珍集團（Virgin Group）董事長理查．布蘭森（Richard Branson）、LinkedIn 前行政總裁傑夫．韋納（Jeff Weiner）、蘋果創辦人史蒂夫．喬布斯（Steve Jobs）都喜歡在步行時跟員工討論事情。他們認為步行能提高專注力、創造力，讓自己做出更好的決策。

星巴克創辦人霍華德．舒茲（Howard Schultz）曾在 podcast 節目分享，他向喬布斯請教星巴克該如何導入行動支付 App 的故事。

當時，喬布斯約他到蘋果 Infinite Loop 辦公室，但開會的地點不在會議室內。喬布斯走出辦公室，兩人繞着建築物散步，舒茲向他說明轉型的問題。不等他講完問題，喬布斯就直接打斷他說：「請回到西雅圖，解僱所有領導團隊成員！」舒茲本來以為喬布斯在開玩笑，但後來證明喬布斯是對的，為了推動行動支付，領導團隊在 9 個月後，全都離開了。

據說，喬布斯也是跟前蘋果的設計長喬尼．艾夫（Jony Ive）在花園中散步，而討論出蘋果 2004 年個人電腦 iMac G4 的設計。

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步行會議的優點：創造力提高、有益身心健康

史丹佛大學研究也支持步行會議可以提高創造力的論點。實驗中曾邀請 176 位受試者，將他們分成 4 組，分別安排：坐在室內、在室內跑步機行走、在戶外行走、在戶外坐輪椅（被推著走），然後執行創造性思考的任務。結果發現，無論室內外的差別，人們在步行時的創造力比坐著思考提高了 60%。

步行開會的另一個好處是兼顧身心健康。《自然醫學》（nature medicine）期刊指出，每天步行 8200 步能降低肥胖、呼吸中止症、胃食道逆流、重度抑鬱症的風險。

此外，人們在步行時，會自然遠離手機、電腦等訊息干擾，能夠專注思考議題。而主管與同仁並肩行走討論事情，亦能打破原有上對下的管理階層關係，讓團隊成員更自在表達想法。

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步行會議實施要點：專注單一議題、2～3人參與為佳

步行會議該如何進行呢？

1. 請挑選合適的議程。因為步行會議是創新的開會方法，建議以改變既有模式、突破框架的議題為主。



2. 儘管步行是低強度的活動，但比較坐着，參加者更容易疲倦，每次步行會議請專注在 1～2 個關鍵議題，且能在 30 分以內討論完畢為主。若想要提高討論的效益，主持人可以事前告知與會成員討論項目，以及預期產出的結果。比方說，開會前傳訊息告知會議重點，討論年度活動的主軸與預計邀請來賓。



3. 為了確保步行時能聽到彼此的回饋，會議人數控制在 2～3 人參與為佳。會議主持人需事先安排好路線、設想雨備方案、步行的安全性，並盡量不打擾在辦公室工作的其他同仁。綜上所述，公司附近公園、中庭會是很好的選擇。



4. 此外，考量成員的體能，以及有可能要延長會議時間，建議主持人在步行路線上安排能夠坐着的場域，像是咖啡廳、公共聊天區。



還在煩惱大家坐在會議室卻各自忙碌，不積極提供回饋嗎？不妨換個方式帶着團隊走一走。許多創新的想法可能就會在這樣的步行中誕生。

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