每次演說都緊張！不只黃仁勳 喬布斯、朱克伯格多位企業家也一樣
撰文：聯合新聞網
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英偉達（NVIDIA，輝達）行政總裁黃仁勳雖然在科技界被認為是個「酷哥」（cool guy），但他近期受訪時坦言，每次上台演說還是會讓他感到緊張。
《Business Insider》報道，黃仁勳在12月29日播出的《CBS》「60分鐘」節目專訪中表示，在去年英偉達的GTC AI大會上，要走上台面對大批人群，是令人緊張害怕的經驗。
他說：
我是名工程師，不是名表演者。但當我走上台，所有人都（為我）變得瘋狂，令我喘不過氣。現在想起來，我還是怕怕的。
黃仁勳並非唯一在公開演講時感到不自在的科技公司創辦人。已故蘋果共同創辦人喬布斯雖然每次公開演說都看似侃侃而談，但據傳他都花了好幾個月時間預做準備。
微軟創辦人比爾蓋茨則很羨慕喬布斯的泰然自若，他曾說喬布斯有能在台上看似從未排練就能談笑風生的才能，他自已永遠無法達到那個境界。
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Meta行政總裁朱克伯格曾說，他十幾歲剛創辦Facebook時不懂怎麼經營公司，也不懂得公開演說，但他說，隨着年齡和經驗增長，他現在在大眾場合變得比較自在。
馬斯克在買下推特（現改名為X）前，就是個活躍的推特使用者，但他2019年也承認，他不擅長公開演說。
「股神」巴菲特在2017年紀錄片「成為巴菲特」中曾說，他一直很害怕公開演說，但他沒有讓他的焦慮不安妨礙他的事業，他在1951畢業於商學院後去上了公開演講的課程。數十年後，他仍然認為那個課程改變了他的人生。
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