灰熊竟「與狼共舞」　倭黑猩猩能理解虛構情境　兩研究惹高度關注

當鏡頭不再由人類掌控，而是交到動物身上，科學研究會變成什麼模樣？來自華盛頓州立大學（Washington State University）的團隊，替12隻灰熊戴上錄影項圈，讓牠們成為「第一視角攝影師」；另一邊，約翰霍普金斯大學則與43歲倭黑猩猩玩起扮家家酒，實驗證實牠能分辨真實與虛構。



兩項研究同步曝光，引爆外界對動物認知與生態行為的高度關注。

「灰熊攝影師」拍下牠們不為人知的一面▼▼▼

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畫面中，一隻灰熊倒卧草地休息，下一秒鏡頭被毛髮遮住大半，晃動之間，兩隻熊正在打鬧嬉戲。這些超近距離影像，並非空拍機或專業攝影師跟拍，而是直接來自灰熊脖子上的錄影項圈。

研究員文森表示，團隊自2025年展開野外調查，替12隻灰熊配戴錄影項圈並同步採集樣本，希望深入理解全球最偏遠灰熊族群的生活樣貌。

研究地點位於美國阿拉斯加（Alaska）最北端的北坡地區，這裡同時是北極熊、棕熊與馴鹿等物種的棲息地。極端環境下，能量極度匱乏。文森指出，當地灰熊一年最多冬眠長達8個月，真正能大量進食、儲存脂肪的時間非常有限，牠們必須在短暫窗口內快速累積生存資本。

研究顯示，這片區域約有200隻灰熊。每年不冬眠的時期，牠們活動於阿拉斯加布魯克斯山脈與北冰洋之間。鏡頭清楚記錄牠們啃食馴鹿與麝牛屍體，也拍下漿果與植被轉綠後的覓食轉換。

文森說，結果與預期大致相符。灰熊在春季大量攝食越冬動物屍體；待馴鹿進入產仔期，牠們開始捕食幼鹿；隨著植被轉綠，多數個體則轉向植物與漿果。

值得注意的是，鏡頭還捕捉到灰熊與狼群和平共處的罕見畫面。

技術層面上，每個項圈可錄製長達17小時影像。春夏期間，每10分鐘自動啟動一次，拍攝4至6秒短片；秋冬因日照縮短且設備無夜視功能，改為每5分鐘拍攝一次。團隊透露，研究將持續兩年，並擴大樣本至36隻灰熊，進一步強化數據代表性。

另一項動物研究同樣震撼。約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究人員與一隻43歲倭黑猩猩進行假裝遊戲：研究者假裝把果汁倒進兩個杯子，再將其中一杯「倒回去」，接著提問「果汁在哪裡？」藉此測試牠是否能理解虛構情境。隨後再以真正的果汁進行對照測試。結果顯示，倭黑猩猩多數情況下都能正確回答，展現出區分真實與想像的能力。

助理教授克魯佩尼指出，這種想像形式讓個體能跳脱當下現實，在腦海中同時保有兩種圖像，一種是世界的真實狀態，另一種則是完全不同的想像狀態。研究團隊認為，倭黑猩猩可能與人類幼童相似，能透過虛擬遊戲培養問題解決能力。這項發現挑戰長期以來「想像力屬於人類專屬」的觀點，也為其他猿類——如大猩猩與黑猩猩——是否具備相同能力留下伏筆。

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