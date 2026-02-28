美國動物園一倭黑猩猩疑受遊客挑釁　發狂擊碎展示窗安全玻璃

位於美國田納西州的孟菲斯動物園（Memphis Zoo），日前傳出有一隻倭黑猩猩（Bonobo）猛烈衝撞展示窗，導致安全玻璃受損，園方已緊急關閉該展區進行維修。經全國廣播公司（NBC News）證實的影片顯示，當時遊客對著動物嬉笑，這隻靈長類動物突然躍向參觀者，猛力撞擊安全玻璃。動物園表示，此事件可能是由遊客的挑釁行為引起。



動物園在聲明中指出，「在展區前的擾亂行為不僅會損壞設施，對動物的日常生活和福祉都會造成實質影響，這就是為何尊重的態度至關重要。」

事發於26日，雖然強化安全玻璃受損，但防護層並未被完全擊破。園方強調，展區設施由多層強化安全玻璃構成，符合嚴格的安全標準，其餘防護層仍完好無損。

由於受損的展示窗需要特別訂製，動物園表示維修期可能延長。在維修期間，倭黑猩猩將無法使用整個棲息地。值得注意的是，此次事件中無論是遊客或倭黑猩猩均未受傷，但園方藉此機會呼籲訪客應有更負責任的參觀行為。

動物園在聲明中進一步表示：

我們歡迎各年齡層的家庭和訪客，但請大家參觀時保持尊重，這意味著不敲打玻璃、不對動物大喊、不挑釁牠們，也不要擁擠在展區欄杆前。

國際自然保護聯盟（The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources）已將倭黑猩猩列為瀕危物種。這種靈長類動物體型與黑猩猩相近，偶爾能以雙腳行走。威斯康辛國家靈長類研究中心（Wisconsin National Primate Resource Center）指出，倭黑猩猩的棲息地位於剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo），雖然部分地區已受保護，但執法情況並不穩定。

