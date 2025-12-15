為取｢動物黃金｣　青海3男殘忍獵殺馬麝　剖肚取麝香後棄屍

麝香，一種被譽為「動物黃金」的珍貴物質，產量稀少價比黃金。近期，青海省3名男子組成盜獵團夥，利用高科技無人機，短短5天時間裏，獵殺了9只國家一級保護動物馬麝，只為割下雄獸腹部的麝香腺囊。今年10月5日，他們在青海省曲麻萊縣的山間作案時被警方當場拘捕。



《紅星新聞》報道，為了捕獲馬麝，該盜獵團夥甚至用上高科技，利用無人機搭載熱成像設備，進行夜間搜尋，5天內就獵殺了9只馬麝。因雄性馬麝體內才有麝香腺囊，這夥盜獵團夥先檢查馬麝是雄是雌，其中4只雌獸被捕獲後遭直接遺棄，而雄獸則被「剖肚取麝香」後再棄屍荒野。

因當地牧民發現有人頻繁在夜間飛無人機，疑似非法捕獵而選擇報警。警方接報後立刻偵察，最後將盜獵團夥一舉抓獲，在現場查獲大疆M4T無人機1台、不銹鋼箭體352支、不銹鋼箭頭366支、不銹鋼尾翼332支、載入承重不銹鋼鋼管300個等捕獵工具及麝香４個。

經查，三人盜獵團夥中的主犯出資購買無人機設備，以日薪1000元（人民幣，下同）聘請一名「飛手」操作無人機，獵殺到馬麝，另外再以日薪300元僱傭一人，根據GPS定位找到馬麝屍體，若是雄獸便直接割取麝香。

作為國家一級重點保護野生動物，馬麝屬於瀕危物種，已被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》。內地《野生動物保護法》明確規定，禁止獵捕、殺害國家重點保護野生動物，非法獵捕、殺害國家一級保護動物，將面臨刑事處罰，情節特別嚴重者可判處10年以上有期徒刑，並處罰金或沒收財產。

麝香在中藥和香料領域常被譽為「軟黃金」，其價格波動巨大，品質普通的一克要300元，頂級的能飆到600元，這也導致一些盜獵者為了牟利，罔顧法律對馬麝痛下殺手。