浣熊闖美電視台「上流寄生」　深夜覓食影片爆紅　網笑：讓牠入職

美國俄亥俄州辛辛那提一家新聞電視台內驚現不速之客，一隻浣熊為躲避嚴寒悄悄潛入辦公室「安家」。工程師在值夜班時意外撞見這位毛茸茸的「新同事」，正在翻找垃圾桶覓食。事件曝光後，引發電視台員工與觀眾熱烈討論，許多網友幽默回應，要求為這位「新員工」辦理入職手續。



該新聞台首席氣象主播約翰・甘姆（John Gumm）在社交平台Ｘ上發文表示，「我們懷疑有人闖入本地12台（Local 12）並在站內秘密居住，為躲避嚴寒冬季。現在我們已確認了入侵者的身分，」同時附上浣熊的影片，並補充道：「當局已接獲通報。」

這段由本地12台工程師諾亞・舒勒（Noah Schuler）拍攝的影片中，這隻浣熊正試圖從辦公室垃圾桶中尋找食物，每隔幾秒就會停下動作，然後再將頭埋進垃圾桶。牠伸出一隻爪子想抓取桶底的物品，卻差點將垃圾桶打翻，嚇得牠迅速逃回辦公室邊緣的藏身處。

約翰・甘姆說，電視台工作人員一直都不知道這位不速之客的身分，但當工程師在深夜班次遇到這隻毛茸茸的「小偷」時，他們並不感到特別驚訝。目前尚不清楚這隻浣熊是否已被移出大樓。

而電視台的忠實觀眾對這位神秘「房客」的身分揭曉後，紛紛在社交媒體上發表有趣評論。新聞主播梅根・蒙吉洛（Meghan Mongillo）在臉書上開玩笑說：

本地12台有了新員工協助我們製作節目。

一位網友在Ｘ平台上調侃道，「這其實是新聘員工。我是牠的律師，解僱牠將構成不當解僱。」另一位網友則建議：「給牠一個員工證、可愛的圍兜和一碗櫻桃讓牠吃吧。」

值得一提的是，這並非今年唯一一隻成為焦點的浣熊。去年12月，一隻浣熊在維吉尼亞州闖入一家酒類商店並喝得爛醉，最後被發現趴在員工洗手間的馬桶旁，現場留下一連串破碎的酒瓶。

【延伸閱讀】「樹熊搭巴士」畫面瘋傳 暖心故事曝光 夜間車陣穿梭獲司機救援（點擊放大瀏覽）

+ 8

延伸閲讀：

影/專搶貴的！美竊賊「鑿穿商店牆壁」 洗劫5百萬「寶可夢卡」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】