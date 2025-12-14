廁所醉酒浣熊被揭有「前科」　闖美國酒舖前竄入兩場所狂吃零食

據美國維珍尼亞州政府官員透露，此前11月29日「黑色星期五」闖入該州一家酒類商店，並在洗手間醉倒的那隻浣熊，此前還至少有兩起闖入其他建築物的記錄，包括一間空手道館和一家車輛管理所。



英國《衛報》（The Guardian）報道，漢諾威縣動物保護員馬丁（Samantha Martin）在周四發布的當地政府官方播客節目中表示，這隻浣熊在11月29日闖入阿什蘭的ABC酒類商店之前，還分別闖入過同一街區的一間空手道館和一家車輛管理所，它甚至還吃了一些車輛管理所的零食。

馬丁在節目中說，「這已經是它第三次隨意闖入一棟建築了。不知怎的，它總是知道怎麼再闖進來……這小傢伙真夠聰明的。」

馬丁還表示，如果讓這隻浣熊遠離它熟悉的環境，無異於「判了它的死刑」。因此，這隻醉酒浣熊在動物收容所清醒過來後，工作人員就將它放生回離酒舖、空手道館和車管所不遠的地方。

她還強調自己對浣熊引發的一系列鬧劇抱有複雜情緒，一方面，她希望浣熊能學到教訓不再偷盜；另一方面，她認為浣熊相較以往正過著不愁吃喝的生活，「尤其是在黑色星期五，喝點酒也無妨」。

2025年11月29日，美國維珍尼亞州一隻浣熊闖入酒類商店翻倒多排商品，最後竟進入廁所昏睡。（Facebook@Hanover County Animal Protection and Shelter）

上月29日清晨，一隻浣熊闖入了位於阿什蘭的一家ABC酒類商店，並翻倒多排商品，造成店內滿地碎瓶與撒落的酒液。經過一番搜尋後，動物管理部門的官員馬丁最終發現這名「大盜」醉倒在洗手間，四腳大字形攤開，完全失去意識。馬丁隨後將浣熊安全帶回收容中心，讓它休息並慢慢清醒。