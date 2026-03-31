內地殯葬新規實施：明確不全面禁止土葬　鼓勵補貼綠色殯葬

內地殯葬管理持續改善，3月30日開始實施新修訂的《殯葬管理條例》，新規明確不全面禁止土葬，在偏遠地區且不具備火葬條件的鄉村等可允許合規土葬。同時積極推行節約用地的生態安葬，譬如海葬、樹葬、花葬、草坪葬等。另外新規強化殯葬行業的公益屬性，明確不是營利性行業。



近年内地推廣火葬以節約土地。（中華網）

土葬是中國人的傳統喪葬形式之一。（中華網）

這次新規說明是改革土葬，不是取消土葬。（中華網）

不全面禁止土葬 但要遵守這四點

土葬是中國人幾千年來的傳統喪葬形式之一，儘管如今推廣火葬以節約土地，但土葬在部分農村和地區仍相當盛行。過往，外界認為殯葬改革是要全面禁止土葬，但這次新規說明是改革土葬，不是取消土葬。

目前內地實行火葬與土葬改革區分區管理。新規規定在土葬改革區，即是偏遠山區、丘陵地帶、人口稀少且不具備火葬條件的鄉村，還有少數民族聚居區允許合規土葬，不用強制火化。

内地鼓勵環保安葬。（央視新聞）

内地鼓勵環保安葬，北京海葬補貼8000元，樹葬補貼為5000元。（央視新聞）

新規指出，在允許土葬的區域要注意四點：必須進村裏的公益性墓地或集中安葬區，不能再隨便找塊地就埋；永久農田、耕地、水源保護區、鐵路公路兩側和景區等區域屬於禁葬區，不能埋墳；遺體必須深埋，不留墳頭、不水泥硬化地面、不立高大墓碑；不准建宗族墓、活人墓、豪華墓，杜絕鋪張浪費。

所以，在實行土葬的地區，依然可以將遺體安葬在土裏，但必須採取不佔地、不硬化、不影響生態的「節地生態葬」模式。

綠色殯葬方式可領現金補貼

而在實行火葬的地區，新規則鼓勵和引導骨灰海葬、樹葬、花葬、草坪葬等安葬方式，有條件的地方可以給予適當補貼。

為了引導觀念轉變，過去内地不少地區已出台補貼政策，上海從2026年起選擇海葬或深埋，可領取3000元（人民幣，下同）補貼；北京海葬補貼高達8000元，樹葬補貼為5000元；雲南大理州對海葬、骨灰撒散的補貼是8000元。

新規強化殯葬行業的公益屬性，明確不是營利性行業。（央視新聞）

新規強化殯葬公益屬性

除了安葬方式，新規還有一個非常明顯的變化，既強化殯葬行業的公益屬性，明確殯葬行業是公益性質，而不是營利性行業。過去，一些殯葬機構漫天要價，一個骨灰盒賣幾千上萬，各種收費項目多且貴，「天價殯葬」現象屢見不鮮。

新規規定，以後新建的殯葬服務機構，原則上要由政府來辦，而且是非營利性質的。一些服務收費如遺體接運、存放、火化、骨灰寄存、生態安葬等的價格，會嚴格控制，確保普通家庭都負擔得起。另外，像定製花圈、高檔壽衣、特殊禮儀這些非基礎服務，會實行清單化管理，明碼標價，不可以 「捆綁消費」和「模糊報價」。