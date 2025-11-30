英藝術家設計可分解「羊毛棺材」溫暖人生最後時刻　真正歸於塵土

你見過用羊毛毯做的棺材嗎？說實話，第一次聽到的時候，我也愣了一下。畢竟在我們的印象裏，棺材總是冰冷、堅硬，甚至有點嚇人的。但英國藝術家Yuli Somme偏偏用最柔軟的羊毛，重新設計了人生最後的「容身之所」。



這款名叫Leafcocoon的羊毛棺，用的是當地有機放牧羊群的羊毛，全手工製作。沒有傳統棺材的稜角與沉重，它更像一張厚實的毯子，輕輕裹住逝者。

英國藝術家Yuli Somme用最柔軟的羊毛，重新設計了人生最後的「容身之所」。（bellacouche.com）

獨特溫暖的「羊毛棺材」：

+ 12

橢圓的外形像繭一般，象徵生命圓滿與重生。色調也大多來自大自然，淺灰、苔綠、赭黃、淺褐等。表面還用針氈工藝繡上葉脈、藤蔓或花朵的圖騰，整體透着一種回歸自然的寧靜感。為了更貼合逝者的身形，部分款式還搭配了可拆式內襯、頭枕與足墊。

雖然外表柔軟，但它的內部其實有一體成形的木架和六個把手，結構穩固，也符合火化或土葬的安全標準。並且因為材質天然，它可以在自然中分解，真正做到「歸於塵土」。

Yuli Somme之所以設計這款羊毛棺，是源自她童年失去父親的經歷。她希望通過更温暖、環保的方式，陪伴逝者走完最後一程，也讓親人得到心靈的慰藉。它不試圖美化死亡，卻嘗試讓告別少一點冰冷，多一點慰藉。

【延伸閱讀】秘魯忠犬來到病逝主人葬禮上 跳進土坑守護到最後時刻：別離開我（點擊放大瀏覽）

+ 4

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】