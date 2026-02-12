1個問題玩死各大AI模型：洗車店離家50米　應開車去還是走路去？

近日，有網友發現，一個簡單的「洗車店距離我家50米，你說我應該開車去還是走過去」問題難倒了國內外一眾AI大模型。當向AI提出這樣一個問題後，諸多AI出現「翻車」情況。



情況是否如網上所述的「AI一本正經地胡說八道」？2月11日，深圳新聞網記者就此展開了實測。

看各家AI對於洗車問題的回答：

在提出「洗車問題」之後，DeepSeek分析了「步行」及「開車」兩種方案適用的情形，並給出建議。元寶回答「應該開車去」，並給出了核心邏輯——車必須在場。千問則給出「人走過去，車開過去」的建議，但針對性地就不同需求場景提出方案。例如其所指的「人走過去」是建議本人去洗車店諮詢、預約等情況。

Gemini3則幽默提出解決辦法取決於「洗車『姿勢』」，並調侃說：

如果這50米你打算走過去，那你可能得練就『隔空洗車』的神功，或者你是打算扛着桶和高壓水槍回家洗。

然而，隨後記者嘗試提問ChatGPT及Grok時得到的答案則均為「走路去」。其中，Grok更是直言：

開車去洗車幾乎是所有選項裏最差的那個。

據了解，該話題起初由一位科技博主在社交平台發起，初衷是測試AI在極短距離出行場景中的決策合理性。然而，博主測試過程中發現，包括OpenAI的ChatGPT、谷歌的Gemini、 Anthropic的Claude以及國內多家頭部科技公司的AI產品在內，多數模型未能給出直接而合理的答案。

部分模型建議「開車以節省時間」，卻忽略了50米步行僅需1分鐘，而開車可能涉及找鑰匙、熱車、停車等更耗時的環節；另有模型過度追問「車輛是否已損壞」「是否需要試駕」等無關細節，陷入循環提問。通過測試，記者發現目前不少AI大模型已對此問題進行了優化解決。

該話題在網上發酵後，引發了不少網友調侃，認為這類問題暴露了當前大模型在「樸素常識」上的短板，大模型雖然出色，但仍然是「缸中之腦」，不具備真正的智能。也有網友冷靜提出，凡事都不是一蹴而就的，AI的發展亦如此。未來不僅需要更強的計算能力、更大的參數規模，更需要的是對人類社會日常生活的理解能力和常識智慧。

