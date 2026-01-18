無法被AI取代崗位大盤點　AI大爆發之下　這些職業身價反飆高

人力資源集團藝珂（Adecco）發佈台灣薪資指南與產業報告（Adecco 2024 Taiwan Salary Guide），報告顯示，2024全球景氣復甦速度不如預期，企業普遍都有減緩招聘的現象，加上AI大爆發，產業亟需轉型，勞資雙方都在摸索因應之道。不過，各產業都還是有超過月薪十萬（台幣，下同，約合港幣2.5萬）的工作，而且普遍來說，企業依然需要一些AI無法取代的職能！



企業評估應徵者時最看重的條件

受訪企業認為，一些軟實力例如溝通與協作、產業知識和經驗仍是人才最需要具備的能力，其次才是特定的技術或技能。所以求職者加強人際能力與溝通力，依然是找到好工作的不二法門！

受訪企業認為，「技能和專業知識」、「解決問題的能力」、「相關工作經歷」與「溝通能力」是評估應徵者的4大要素，另外，「與公司的文化契合度」也非常重要。

相關文章：求職｜哪些行業未來5年最賺錢？看好寵物、健康6大行業難被AI取代

+ 17

哪種人才最搶手？

將近60%的企業預計開放業務銷售類型的職缺，遠超過位居第二（35%）的行銷領域職缺。報告分析，受到經濟放緩的影響，企業更加重視能迅速創造收益的業務銷售人員。

至於企業採取的留才策略，大多是提高員工對於公司的認同感（39%）以及提供優於業界水準的薪酬（37%）。

無法被AI取代崗位大盤點

+ 5

各領域月薪10萬新台幣的工作

1. 人力資源

HR長／HR副總／協理、區域HR經理／協理的工作，起薪可達10萬新台幣。

2. 行政專業

行政專業沒有起薪10萬新台幣起跳的職位，但特助／執行助理／祕書的最高薪資可以到 10萬新台幣；文件控管人員／翻譯人員的最高薪資可到12萬元（新台幣，約合港幣3萬元）；行政經理／管理部經理／辦公大樓設備管理師的最高薪資可到15萬元（新台幣，約合港幣3.7萬元）。

3. 金融財務與會計

財務經理、數據資料分析經理、內部稽核經理、信用審核／核准經理、審計長、稅務長等職位的薪資至少10萬新台幣起跳，到了財務長層級，起薪則有20萬元（新台幣，約合港幣5萬元）。

4. 供應鏈／物流

區域採購主管、採購經理／資深採購、品管經理、供應鏈經理／副理的最低薪資皆達10萬新台幣，最高則可達20~30萬新台幣。

5. 業務銷售

這領域的收入依據產業類別有些不同，民生快銷品的資深經理起薪約為10萬新台幣；精品／時尚／運動類型品牌的總經理／商務總監、品牌經理／零售經理、批發總監則落在10~15新台幣；美妝產業稍低，業務經理的起薪為8萬新台幣左右。

6. 行銷與數位應用

這領域的收入同樣依據產業類別有些不同。民生快銷品的資深經理起薪為12萬新台幣。在零售與批發業，則是行銷經理以上之職位，月薪較有可能超過10萬新台幣。

7. 醫療保健

這領域起薪超過10萬元的職位如下：

醫藥類有醫藥事務經理／協理、醫藥學術專員、醫藥顧問、臨床研究經理、法規／品管事務處長、法規／品管事務經理等職位。

醫療器材類以及生物技術類，則有行銷協理／經理、醫療事務經理／協理、醫療學術專員、臨床研究經理、法規／品管事務處長／經理等職位。

8. 法務

資深／法律顧問以上層級之職位，起薪皆達到10萬新台幣。

9. 製造與工程

這領域的收入同樣依據產業類別有些不同，起薪達10萬新台幣的職位如下：

半導體產業為IC業務經理、資深設計經理、資深生產製造經理、資深製程／品管經理、專案經理、資深採購經理、資深品保經理、資深業務經理以上職位。

科技製造業為業務經理、資深業務工程師、資深研發經理、資深生產製造經理、資深設備經理、資深採購／資材經理、資深品保經理、資深環安衛經理以上職位。

一般製造業為業務經理、資深研發經理、生產製造主管、資深設備經理、資深設備工程師、採購／資材主管、資深品保經理、資深環安衛經理以上職位。

自動化／機械產業／設備業為業務經理、資深生產製造經理、資深設備經理、資深採購／資材經理、資深品保經理、資深環安衛經理以上職位。

化學與原物料業為業務經理、資深研發經理、生產製造主管、資深採購／資材經理、資深品保經理、資深環安衛經理以上職位。

另外還有大型公共建設業的資深業務工程師，以及新興能源業的土木工程主管、電子電機工程主管、環境安全衛生主管以上職位起薪達10萬新台幣。

10. 資訊科技

資訊經理、產品經理長、技術長、前端開發、行動開發團隊主管、軟體測試經理等，薪資都有機會從10萬新台幣起跳。

【延伸閱讀，更多打工仔升職見聞】裁員｜企業要炒人 你將成目標？2類人較安全 高危不只合約員工

+ 14

搵工｜不懂AI？你還有EQ、解難能力嗎？這20項軟硬技能目前最搶手

+ 40

【本文獲「經理人」授權轉載。】