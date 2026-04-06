英國王室｜凱特患癌後首現復活節禮拜　一家五口同框揮手致意

撰文：林嘉敏
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自英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）被診斷出癌症以來，王儲威廉（William, Prince of Wales）、王妃凱特及孩子，首次共同參加傳統復活節禮拜儀式。

天空新聞（Sky News）報道，凱特與威廉周日（4月5日）帶著喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis），與英王查理斯三世（King Charles III）、王后卡米拉（Queen Camilla）等王室高級成員，一同出席溫莎堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂（St. George's Chapel）的復活節晨禱。

2026年4月5日，英國威廉王子（William, Prince of Wales）、王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）及其孩子們，在參加完溫莎堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂的復活節晨禱後離開。（Reuters）

城堡外聚集了百餘名民眾，有人揮舞旗幟，部分人從德國、匈牙利等地遠道而來，查理斯三世還與民眾親切互動。威廉攜家人向城堡外大批圍觀人群揮手致意，眾人著裝得體，凱特身著米白色裙子與時尚外套，卡米拉則佩戴已故女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II ）的胸針出席。

2026年4月5日，英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla）在參加完溫莎堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂的復活節晨禱後離開。（Reuters）

這是威廉夫婦自2023年以來首次參加復活節追悼會，去年他們與孩子們在諾福克（Norfolk）度假而錯過，2024年則因凱特剛宣布接受預防性化療未出席。儀式結束後，威廉一家再次向人群揮手，在場民眾高呼「復活節快樂」。

安妮公主（Anne, Princess Royal）和愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）等也出席，比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）和尤金妮亞公主（Princess Eugenie）未到場，其父、前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）因捲入已故「淫媒富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件，頭銜已被剝奪，也因爭議未出席。

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