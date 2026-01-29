辦公室傳呻吟！傳新加坡公司創辦人「激戰網紅女下屬」遭火速除名

新加坡知名房產媒體公司Property Lim Brothers爆出桃色醜聞，創辦人之一的林煒傑被爆出與網紅女下屬Grayce Tan有染，兩人更被拍到疑似在辦公室「激戰」。後續也有林煒傑向公司道歉的訊息曝光，據稱目前兩人已被公司除名，相關話題則在社群網路上繼續發酵。



星洲媒體公司爆醜聞 創辦人疑「辦公室激戰女下屬」

《8視界新聞網》報導，這一醜聞源自新加坡知名的房產媒體公司Property Lim Brothers。創辦人之一的林煒傑被爆出與據稱是公司策略副總裁、在Instagram有超過19萬粉絲的Grayce Tan有染，甚至有疑似兩人「激戰」的影片曝光。

新加坡知名房產媒體公司Property Lim Brothers爆出創辦人與女下屬的桃色醜聞。（《8視界新聞網》截圖）

這段網友在社群媒體發佈、明顯經過剪輯的影片中，可以見到鏡頭對準1個用黑色幕簾擋住的辦公室，接下來畫面中就傳出疑似呻吟的聲音，甚至有人趴在辦公室外、透過門縫窺探。

在此期間，林煒傑一度拿着濕紙巾離開，之後再回到辦公室。鏡頭後續也拍到他和Grayce Tan一起走出辦公室的畫面，只見女方先離開，林煒傑則留下、鎖上辦公室。

網紅女下屬急關IG 兩人疑似遭公司開鍘除名

在桃色醜聞爆出後，Grayce Tan已將Instagram設為私人帳號，至於Property Lim Brothers官方的處置，該公司官網已完全找不到兩人的資訊，疑似已遭到除名。不只如此，有網友26日在Reddit發出真實性不明的截圖，內容疑似是林煒傑向公司發出的道歉訊息。

這則訊息中，可以見到寫下：「我犯下個人錯誤、逾越了不該逾越的界限。我對此承擔所有責任，並對給團隊帶來的失望和干擾表達歉意。我已和家人處理此事，並將在接下來的幾個月裏把重心放在修復和保護我的家庭。」

《8視界新聞網》已嘗試聯繫Property Lim Brothers，但對方尚未回應。不過目前相關事件已經在網路上引起網友的熱烈轉發和討論。有網友認為他們的出軌行為不可取，但也有網友覺得這是他們的私事，還有網友表示：「事件在網路上鬧得沸沸揚揚，擔心會對他們的配偶或兒女帶來衝擊。」

