法國藝術家在塞納河上造了一座「山」　成為歐洲最熱門的網紅景點

這是法國人最高效的一次。



「感覺整座城市都消失了，你知道塞納河就在外面，但那一瞬間，你像是在某個古老的地方。」

走進被包裹起來的巴黎新橋，22歲的藝術學生Léa Martin這樣感嘆道。在經歷了天氣延誤10多天後，6月15日傍晚，藝術家JR的《新橋洞穴》終於向公眾敞開了大門。

視覺藝術大師JR創作的巴黎新橋（JR-ART.net）

按圖看這座巴黎現存最古老的橋樑的「新模樣」：

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幾乎在一小時之內，這裏就成了整個歐洲最熱門的網紅景點。

24小時免費開放，無需預約，持續到6月28日的臨時快閃。無論是巴黎的本地居民，還是剛看到新聞的遊客，都想一睹這處巴黎新風景，在入口外排起長隊。

巴黎新橋成了整個歐洲最熱門的網紅景點。（JR-ART.net）

雖然名叫「新橋」，它其實是巴黎現存最古老的橋樑，在塞納河上靜靜橫卧了420年，如今被包裹成了一條長長的洞穴隧道，從河邊看去尤為壯觀。

67歲的退休老人米歇爾驚喜地說：

平常我過這座橋從不抬頭，今天我感受到了腳下的石頭，甚至能聞到洞穴的味道——它讓你像個孩子一樣走路。

視覺藝術大師JR的此次創作，是向前輩克里斯托和讓娜．克勞德（Christo and Jeanne-Claude）致敬，1985年他們用淺金色織物包裹新橋，吸引了約300萬觀眾。

克里斯托讓新橋沐浴在光裏，JR把觀眾送進黑暗。「你走進黑暗，從另一頭出來時，走向光明。」

建造了巴黎的石頭

《新橋洞穴》原計劃於6月6日開放，但一場夾雜冰雹的風暴把裝置撕出三個口子。經歷了緊急搶修，最終在6月15日臨時宣佈開放，給了巴黎人一個驚喜。

有網友調侃，「這可能是法國人最高效的一次」。

古老的石橋搖身一變，成了一座巨型充氣巖洞。裝置全長約120米，寬約20米，最高處達18米，由80個充氣帆布拱門構成。

古老的石橋搖身一變，成了一座巨型充氣巖洞。（截取自IG@jr）

外部覆蓋近2萬平方米的印刷織物，內部由2萬立方米空氣撐起，整體結構僅重5噸，完全依靠織物的覆壓和臨時綁帶固定，不損傷橋體的任何一塊石材。

岩石紋理採用黑白灰色調的高清攝影印刷，模擬出逼真的石灰岩質感。這些圖像素材並非直接複製某個洞穴，而是JR團隊跑遍法蘭西島的採石場和希臘的巖洞，拍攝數百張岩石紋理後拼合而成。

設計靈感源自新橋建造所用的盧台梯石灰岩——這種石材來自巴黎盆地的採石場，正是這些採石場幾個世紀以來支撐了巴黎大部分歷史建築的誕生。

設計靈感源自新橋建造所用的盧台梯石灰岩。（IG@jr）

JR希望藉此把「礦物與自然」帶回城市心臟。裝置同時指向柏拉圖的洞穴寓言，探討感知、幻象與真相之間的叩問。

項目耗時一年多籌備，在奧利機場的機庫中進行了全尺寸原型測試。共有800人參與了設計與建造。資金全部來自JR作品銷售和私人贊助，未動用公共撥款。

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穿過橋洞，觀眾可體驗多重感官的沉浸式旅程。電子音樂組合Daft Punk前成員托馬斯．班加爾特創作了專屬聲音環境，用低音脈衝和採樣製造洞穴迴響。

走進洞穴，甚至能聞到巴黎的氣味也變了。潮濕的石頭、地窖的牆壁，還有一絲煙燻的味道。

氣味專家調製了兩種變化的香味，基於土臭素和異冰片，模擬雨水打在乾地上釋放出的那種化合物。隨着穿行變得更温暖、更smoky、最後還帶點動物氣息。

讓它回到山的樣子

由於突遭極端天氣，這場盛大的城市藝術盛典險些無法上演。

JR本人將整個創作歷程稱為一場「氣候奧德賽」。5月11日剛啟動安裝時，巴黎的體感温度僅有攝氏3度，到了5月22日，巴黎又遭受接連九天熱浪襲擊。

最嚴峻的考驗發生在6月2日。當時裝置已經基本完成主體安裝，原計劃在6月6日向公眾開放。然而，一場夾雜着猛烈冰雹的風暴突然襲擊了巴黎。

2026年6月5日，強風過後，法國巴黎新橋上由法國街頭藝術家JR創作的臨時藝術作品「新橋洞穴」的畫布受損。（Reuters）

狂風撕扯着已經就位的充氣帆布，冰雹像子彈一樣砸向岩石紋理的表面。裝置兩端出現大面積撕裂，充氣外殼的三個不同區域遭受了局部損壞。JR事後回憶道：「那一刻，我們以為一切都完了。」

好在團隊沒有退縮，風暴過去後，立即在露天環境下、在公眾和媒體的注視中啟動了緊急搶修。塞納河邊的行人，每天都能看到這座受傷的「洞穴」在緩慢癒合。

令人意外的是，修復完成後，JR和團隊決定不完全掩蓋這些傷痕。那些縫線沒有隱藏，反而特意用黑色粗線突出顯示，像一道道醒目的傷口縫合線，成了作品的一部分。

作為法國本土藝術家，43歲的JR在全球範圍享有盛譽。人們最早熟知的是他的攝影作品和巨幅錯視畫。

法國藝術家JR（JR-ART.net）

JR也非常擅長用視覺魔術改變城市知名地標。2016年，他在羅浮宮玻璃金字塔前創作了《消失的金字塔》，用巨幅錯視畫讓整座金字塔「消失」在背景中。

2019年，他又讓艾菲爾鐵塔彷彿矗立在懸崖邊緣——用一幅巨大的黑白攝影覆蓋鐵塔前的廣場，製造出鐵塔後方是萬丈深淵的錯覺。

JR說，這次的巴黎新橋創作，靈感來自柏拉圖的洞穴寓言——關於感知、幻象與真相之間的叩問。

相比以往遠觀的巨幅錯視作品，《新橋洞穴》的最大變化是人們真正能走進作品內部。

人們每天匆匆走過這些古老建築，卻很少去想它們從何而來。這座橋的石料來自地下，現在我想讓它回到山的樣子。 JR

無數藝術家摯愛的新橋

值得一提的是，JR這次的創作，還是對兩位藝術前輩的致敬。

1985年，克里斯托與讓娜．克勞德夫婦耗時近十年籌備，用約4.2萬平方米砂岩色金色織物、13公里繩索和12噸鋼纜，將整座新橋完整包裹。

克里斯托與讓娜·克勞德夫婦（Christo and Jeanne-Claude Foundation）

從1975年首次提出構想到1985年正式實現，他們與巴黎市政府、文化部門、航運管理機構反覆談判，甚至需要證明包裹不會對歷史建築造成任何損害。

作品僅展出14天，卻吸引了約300萬觀眾前來參觀。克里斯托曾說：「我想要改變它，將一個建築、一個啟發藝術家的對象，轉化為藝術品本身。我希望它第一次成為一座雕塑，但卻是短暫存在的雕塑。」

《包裹新橋》（The Pont Neuf Wrapped），後被公認為20世紀最經典的公共藝術作品之一。（Christo and Jeanne-Claude Foundation）

這件作品被命名為《包裹新橋》（The Pont Neuf Wrapped），後被公認為20世紀最經典的公共藝術作品之一。

JR的《新橋洞穴》正是對這件經典之作的致敬。他說：

我深受克里斯托與讓娜．克勞德的藝術視野啟發。我認為藝術的使命在於引發公眾思考，或促使人們用新的眼光去打量熟悉的事物。

除此之外，新橋有着豐富的藝術史。一百多年前，它就是印象派大師們鍾愛的描繪對象，從雷諾阿到畢沙羅都畫過它。

1960年，攝影大師布列松（Henri Cartier-Bresson）把鏡頭對準了新橋：一個男人匆匆走過橋面，背景是巴黎天際線，畫面簡潔而富有幾何美感。「決定性瞬間」理論在這裏得到了完美體現。

影迷們對這座橋的喜愛，則來自1991年卡哈斯（Leos Carax）執導的《新橋之戀》（Les amants du Pont-Neuf）。這部由茱麗葉·庇洛仙（Juliette Binoche）和德尼．拉旺（Denis Lavant）主演的法國愛情經典，講述了一段發生在新橋上的流浪者之戀。

馬岩松兩年前的城市人文紀錄片《狂想之城》中，他帶着恩利遊走巴黎，還特地走到新橋上，模仿《新橋之戀》的片段，這是一場穿越時空的浪漫。

1994年夏天，日本時裝設計師、KENZO品牌創始人高田賢三為慶祝世界音樂節，用鮮花將新橋裝扮成一座限時花園，令這座古老的石橋成了時尚快閃的先驅。

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在2026年的今天，巴黎新橋繼續着自己的藝術使命，從畫布到織物，從銀幕到充氣洞穴，這座四百年的老橋從未停止被重新想象。帶着暴風雨留下的黑色縫線，在兩周後準時消失，像所有偉大的臨時藝術一樣，不佔有，只經過。

這座裝置24小時免費開放，無需預約，排隊就能進，持續至6月28日。同期，貝浩登畫廊展出項目JR的草圖手稿與拼貼素材等，免費開放至7月25日。