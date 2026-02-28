挪威「海中米芝蓮餐廳」Iris停業　靈感來自三文魚　一天接待24人

全球最孤獨的餐廳，停業了！這家名為「Iris」的建築，也是目前世界上最大的海上藝術裝置，曾被無數人列入人生必去清單，如今只剩下一個炫酷的殼子。



它孤零零地漂在挪威的哈當厄爾峽灣（Hardangerfjord）中央，想見它一面，真得比較難。先飛挪威，再轉車船2個多小時，最後還得坐它家的小艇才能抵達……

挪威這家米芝蓮餐廳美到不像話▼▼▼

儘管一天只接待24位客人，但大部分人都覺得值，因為它長得實在太特別了！一個直徑25米的巨大橢圓球體，重達1200多噸，覆蓋着9250片不鏽鋼「鱗片」，在北極圈的陽光下，隨着水波閃爍出流動的星光。

建築外型由Kvorning Design工作室打造，內部空間由丹麥建築事務所Norm Architects負責。

Iris的設計靈感來自三文魚，在希臘神話裏，Iris還代表着彩虹女神，是連接天與海的橋樑。設計團隊想讓每一位來到這裏的客人，都能感受到挪威深厚的文化底藴和對自然的敬畏。

俯瞰真的就像是一條巨大三文魚靜默的眼睛，所以，它有個更出圈的外號：「三文魚之眼」。外面是冷冰冰的未來金屬感，走進裏面，反差感更強。

裏頭卻全是温暖的胡桃木、柔軟的地毯和沒有稜角的曲線傢俱。餐廳一共四層，其中一層位於水下3米的空間。

貼着海平面的巨大觀景窗外，遠處的冰川和山脈、森林植被，整個峽灣的美景都被盡收眼底。

遺憾的是，2026年初，在獲得米芝蓮星僅一年多後，Iris餐廳宣佈暫時關閉，員工解散，團隊表示正在籌備一個「全新的概念」。

