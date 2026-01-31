成都「無影教堂」沒有牆沒有門只有光　網民斥華而不實：下雨怎辦

你見過只有光，卻沒有一面牆的教堂嗎？



在成都邊上的眉山，一片薰衣草花田裏藏着一座「無牆無門的房子」，這座建築就是位於眉山中法農業科技園的「無影教堂」。

在成都邊上的眉山，一片薰衣草花田裏藏着一座「無牆無門的房子」，這座建築就是位於眉山中法農業科技園的「無影教堂」。（Archexist）

更多無影教堂相關圖片：

+ 12

和我們印象中那些敦實的教堂建築完全不同。它渾身都是鏤空，根本找不着一面完整的牆，全靠600根白色鋁管支撐！

白天它是純白色的教堂，到了晚上，裏面燈光一亮，它又變成了一個柔和的發光體。

設計師認為「光」才是教堂的靈魂。所以整座建築放棄了所有實體牆面，全部用這種鋁杆排列，為的就是讓陽光穿過時能形成特別的光影效果。並且讓一部分杆子不落地，從某些角度看，屋頂好像懸浮一樣。遠看像朦朧的紗，又像凝固的光，站在大片紫色的薰衣草中間，確實是個挺特別的存在。

不過，這種「透風」的設計，也讓不少網友直撓頭。

一是「華而不實」，感覺除了拍照沒什麼實際用處；

二是「下雨了怎麼辦？」，畢竟它連個正經遮風擋雨的頂都沒有。



其實這座教堂面積並不大，也就65平米左右。有人說它更像是一個景觀裝置，甚至還有網友調侃：「晴天限定版」。所以，關於它實不實用、維護起來麻不麻煩，到底還算不算是「教堂」，爭議一直沒停過。

那麼，你怎麼看這座建築呢？

【延伸閲讀】世界最大寺廟「百萬瓶寺」 泰國和尚花30年回收150萬個酒瓶建成（點擊放大瀏覽）

+ 15

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】