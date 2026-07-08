瑞士「0號巴士」顛覆都市日常：隨機路線終點神秘　乘搭如開盲盒

隧道裏的即興派對

高舉手機閃光燈，穿梭在黑暗隧道中，整輛車的乘客瞬間玩開。這不是什麼隱密夜店，而是瑞士巴登市街頭最新上演的「公路藝術實驗」。一輛完全沒有固定路線、更沒有終點站的「0號巴士」悄悄上路，乘客在車內隨興大合唱，甚至當場辦起雪糕派對。打破常規的移動方式，正悄悄翻轉都市人的通勤日常。

瑞士「0號巴士」顛覆苦悶都市日常▼▼▼

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故意迷失的盲盒旅程

一般人搭巴士最怕坐錯車或坐過站，這輛神秘客運卻反其道而行，專門邀請大家「故意迷路」。在這裏，任何人都能免費上車，至於接下來會被載往哪裏，全憑運氣。隨機與神祕感成為最強大的磁鐵，吸引無數想逃離生活喧囂的民眾。互不相識的陌生人放下戒心，一同享受這趟未知的盲盒旅程。巴士乘客表示，內心對這個活動非常好奇，也很期待這種隨興的驚喜感，搭乘體驗簡直出乎意料，不僅能和每個人聊天，氣氛更是棒極了。

阿爾卑斯山床鋪的變奏曲

這場瘋狂實驗的幕後推手，是瑞士知名的雙胞胎概念藝術家里克林兄弟。過去最轟動的作品，是在阿爾卑斯山鄉間擺上一張沒有牆壁、沒有屋頂的露天雙人床，打造舉世聞名的「零星級飯店」。這一次，兄弟倆將歪腦筋動到了公共運輸上，試圖用藝術介入緊湊的都市節奏。

過去最轰動的作品，是在阿爾卑斯山鄉間擺上一張沒有牆壁、沒有屋頂的露天雙人床，打造舉世聞名的「零星級飯店」。（Threads@funnewsebc）

放下抵達目的地的控制欲

現代人習慣以最有效率的方式從A地移動到B地，時間被精準計算，生活卻逐漸僵化。概念藝術家法蘭克里克林認為，搭上這輛車代表大家其實可以試著放手，不需要急著抵達哪裏，而是進入一個過渡的空間。在這個世界裏，放下了控制欲，反而能去遇見其他同樣想逃離生活常軌的人，這樣一來，感官會變得更敏銳，整個人也會重新找回活力。

迷路老夫妻的冒險起點

發起人透露，第一天巴士上路時，有一對老夫婦不小心搭錯車，起初神情非常慌張。得知這是「0號巴士」的藝術實驗後，轉念決定把迷路當成冒險，下車時甚至開心地表示，一輩子沒坐過這麼熱鬧、這麼有溫度的巴士。這種打破常規的快樂，連天天握著方向盤的運將都深深受到感染。巴士司機博沙德說，這個主意真的太美好了，雖然有點瘋狂，但能讓人走出每天墨守成規的日常工作，嘗試一些瘋狂的事，感覺非常棒。

有人認為「0號巴士」能讓人走出每天墨守成規的日常工作，嘗試一些瘋狂的事，感覺非常棒。（YouTube@TVBS NEWS）

敲碎日常慣例的公路提醒

這項為期三週的藝術實驗完全不查票，唯一的目的就是收集乘客的真實心得。概念藝術家派翠克里克林提到，日常生活很容易消耗人們的精力，讓人總是試著用同樣的方式做所有事情。這輛巴士就像是一個提醒，告訴大家當打破那些熟悉的模式和慣例、願意擁抱生活中的偶然時，其實可以用一種全新的方式，重新找回人與人之間的實體連結。主辦團隊希望未來能將0號巴士推廣到瑞士更多地方，讓更多被生活掏空的都市人，有機會體驗一次不設限的驚喜旅程。

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