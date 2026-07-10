世界盃2026｜挪威受噪音滋擾急搬酒店　教練澄清傳染病謠言

在世界盃8強對英格蘭之前，挪威因不堪忍受備戰期間的干擾，撤換了位於邁亞密的酒店。



【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

挪威隊原本下榻勞德代爾堡的五星級酒店The Dalmar。然而入住期間，球隊不僅有多名球員生病，更遭受噪音滋擾。據了解，這家酒店緊鄰大型建築工地，周邊道路交通極為擠擁，嚴重影響團隊的日常休息。

挪威備戰對英格蘭的8強大戰。（路透社）

世界盃16強挪威淘汰巴西比賽精華：

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挪威隊長奧迪加特（Martin Odegaard）接受《鏡報》美洲版採訪時透露，他們在工作人員協助下，花了兩個半小時「搬家」。「之前確實有一些本可以做得更好的細節，既然出了問題，我們就去解決。這一切都是為了改善我們的備戰環境，讓我們能以最完美的狀態迎接這場大戰。」

挪威後勤經理達利（Bjørn Dahlie）補充：

在比賽期間臨時搬家確實很折騰，但我們對新酒店非常滿意，現在大家都心情舒暢。有些人可能會擔心這會影響球員的心態，但事實上，這次搬遷正是球員們自己最強烈要求的。

「我們的後勤團隊非常落力，在兩個半小時內就辦妥了一切。雖然在賽前更換酒店並不理想，但我們希望盡早行動。對於一支球隊來說，保持良好士氣最重要。」

挪威。（路透社）

達利說：「我們還要在邁亞密多待一星期。目前我們已經在美國征戰將近六周，接下來將迎來挪威足球史上最重要的一場決戰。到目前為止，我們服了（長期集訓帶來的）幽閉煩躁症（Cabin Fever），現在絕不能冒任何風險。國際足協也批准我們的搬遷申請。」

挪威主帥蘇巴根（Ståle Solbakken）同樣支持球員們的決定，同時也對澄清有關隊內爆發大規模染病潮的傳聞。

挪威主帥蘇巴根。（路透社）

蘇巴根說：「原先的酒店確實存在不少問題。國際足協也認同這一點，非常積極提供協助。在那種環境下，你甚至很難找到一個合適的集會和開會場地。總而言之，不順心的小細節太多了。並非指那裏不宜居住，而是我們需要緊密地團結在一起，需要一個更有凝聚力的空間。」

在談到隊內的健康狀況時，蘇巴根澄清，實際上只有醫療團隊的Thomas Odegaard受影響：「外面的報道太誇張了，我們的理療師團隊人手充足，完全應付得過來。我沒怎麼關注這些新聞，馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）在上場比賽前的確有點不舒服，但他今天已經可以正常投入訓練了。」

挪威球員馬古斯柏達臣（中）已重新投入訓練。（Reuters）

與此同時，挪威隊隨隊醫生Ola Sand此前在接受挪威媒體《網報》採訪時也說：

所有球員目前都非常健康。考慮到我們在過去將近六周的時間都一起居住和飲食，能保持這樣的健康狀況已經很不錯。既然英國媒體願意相信我們病倒，那就隨他們去吧，一切盡在我們的掌控之中。

回顧世界盃16強，挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度，以2：1爆冷淘汰巴西。夏蘭特談到自己的表現時說：「我平時的比賽風格就是這樣，只要給我一到兩次機會，通常都能轉化為入球。我也不知道自己是怎麼做到的，但就是做到了，所以最重要的是保持全神貫注。我總是告訴自己機會一定會來。如果球沒進，我通常第一時間就能察覺。」

挪威隊前鋒夏蘭特。（Reuters）

他說：

我們在場上就是不斷地向前推進。希望所有正在看這個採訪的年輕人們——我希望當你們長大一點後，能夠把身披挪威國家隊戰袍併為之傾盡全力，視作這輩子最值得驕傲和自豪的事情。這種感覺簡直太瘋狂了。

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