世界盃｜挪威球員陸續生病引擔憂　英格蘭同受傷患困擾出線添變數

世界盃2026周日（7月12日）挪威與英格蘭8強大戰前，挪威國家隊部分球員出現身體不適的情況，影響球隊備戰，但他們依然希望能夠延續本屆世界盃的出色表現。



挪威此前憑夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德）梅開二度，在16強賽戰勝五屆世界盃冠軍巴西，將與英格蘭爭奪四強席位。然後大戰前夕，挪威陣營傳來不利消息。

世界盃2026︱挪威當家球星夏蘭特。（Reuters）

世界盃16強賽挪威淘汰巴西比賽精華：

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出戰世界盃舟車勞頓 挪威陣營相繼有球員生病

據挪威媒體報道，球隊在本屆賽事長途奔波數千公里，頻繁旅行似乎已經對球員們造成影響。在晉級過程中，隊內已經多次出現球員生病的情況。

由於挪威駐紮在美國北卡羅來納州的格林斯伯勒（Greensboro），他們須在賽事期間往返波士頓、新澤西以及達拉斯之間參賽。效力英超球隊水晶宮的挪威前鋒佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）因病缺席決賽周首場比賽。隨後，後衛馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）據報又因感染病毒，無緣挪威戰勝巴西的16強一戰。

世界盃2026︱挪威球員佐真拿臣。（Reuters）

挪威主帥承認大軍中有成員感不適

在外界對球隊健康狀態的擔憂下，挪威主帥蘇巴根（Ståle Solbakken，又譯：索爾巴肯）承認：「真正發燒的只有佐真拿臣一個人，但隊裏其他人也陸陸續續都有些咳嗽、喉嚨不適。」

世界盃2026︱挪威足球隊主帥蘇巴根。（Reuters）

他實事求事地說：「空調、航班、頻繁飛行、更衣室等各種因素都會帶來影響。我們整個團隊有50多人，如果沒有一、兩個人身體出現問題，那反而不正常。」

蘇巴根同時也試圖淡化外界對馬古斯柏達臣缺陣的擔憂，他認為，這名年輕球員更大程度上是因為身體和精神負荷過大。

蘇巴根說：

我不是醫生，但我認為這是多種因素共同造成的。這孩子原本來到世界盃時，大概覺得自己只是拉亞臣（Julian Ryerson）的後備。

「結果他踢了兩場比賽，而且表現非常出色，經歷了很多事情，腦子裏裝滿各種訊息，身體也承受很多壓力，所以整個系統有點『崩掉了』。」

世界盃2026︱挪威隊球員馬古斯柏達臣。（Reuters）

英格蘭同樣損兵折將

挪威本周末將迎來隊史首次世界盃8強賽之戰，而對手英格蘭同樣經歷艱苦的旅程。

「三獅軍團」在16強前往墨西哥城挑戰東道主，長途飛行加上高原環境，對球隊本就是考驗。而在16強前夕，還有當地球迷整晚在大軍駐紮酒店前放煙花，試圖干擾英格蘭球員休息。儘管如此，英格蘭就算在後衛昆沙（Jarell Quansah）紅牌被逐、下半場大部分時間10人應戰，仍頑強地贏得比賽。

世界盃2026︱英格蘭足球隊淘汰墨西哥後興奮慶祝。（Reuters）

不過，昆沙8強將會自動停賽，球隊後防人手受到影響。英格蘭球隊精神領袖、中場老大哥佐敦軒達臣（Jordan Henderson）亦在賽後慶祝時遭場邊廣告板絆跌，手腕要做手術，已緣盡今屆決賽周。此外，養傷中的右後衛列斯占士（Reece James）已接近康復，能否在挪威一戰上陣仍待軍醫評估。

英格蘭希望繼2018年後再次晉身世界盃四強，挪威則期待繼續書寫已經令人難忘的世界盃旅程。今場八強大戰的勝方，將在準決賽迎戰阿根廷對瑞士一仗的勝方。

對於即將到來的八強戰，蘇巴根預計雙方將展開一場勢均力敵的較量。

我們會認真研究英格蘭。當然，我們已經看過他們本屆世界盃之前的比賽，他們會是一個非常強大的對手。不過，我們希望這會是一場非常膠着、勢均力敵的比賽。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】