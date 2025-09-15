日本夏天蚊子「中暑絕迹」　專家警告隨時爆發　學會3招輕鬆防蚊

今年夏天高溫不斷，香港每日氣溫持續破30度以上，不過卻有日本民眾發現，今年「幾乎沒被蚊子叮」。



有人說蚊子只送他一個包包，也有人驚嘆整個夏天沒聽過蚊子的聲音，直呼蚊子的數量似乎年年減少。

嗡嗡聲明顯減少 專家曝：蚊子「夏天也中暑」

據日媒富士新聞網（FNN）報道，害蟲防除技術研究所所長白井良和指出，蚊子最活躍的氣溫落在25度至30度，當氣溫超過35度時，牠們活動力便會下降，吸血慾望降低，也就是「被熱到無力」。

研究所證實，當環境溫度設定在24度時，蚊子會積極叮人；但在35度的環境中，完全不會攻擊，這也解釋了為何今年盛夏街頭幾乎不見蚊子的蹤影。

注意！專家示警：9月才是蚊子高峰

專家提醒，別以為夏天沒被叮就安全，9月會有新一批成蚊孵化，牠們年輕又有活力，預計9月中下旬數量會明顯增多，進入真正的高峰期。

目前東京部分大型賣場已觀察到防蚊商品銷量提升，包括蚊香、殺蟲劑、防蚊噴霧等，代表民眾已開始提前防範。

白井所長呼籲：

蚊子特別愛藏在植木盆栽底盤、樹蔭或公園草叢，尤其「白紋伊蚊（白線斑蚊，Aedes albopictus）」在清晨與傍晚最活躍，白天則常埋伏在陰涼處伺機叮咬。

如何不被蚊子叮？日常3招學起來

想避免被叮，除了使用防蚊液，還可以注意下列幾點：

清除積水：翻倒積水容器，避免成為孳生地。

衣著顏色：避免黑色或深藍色等深色系，選擇白色、黃色、粉色等淺色衣物。

保持風流動：使用手持電扇或搧風，因蚊子重量僅約2毫克，容易被氣流吹走。



專家也再示警，隨著溫度逐漸轉涼，真正的「蚊子季節」才要來臨，千萬別掉以輕心，提早做好防蚊措施，才能避免被叮得滿身包。

