美國男撿汽水跌落廁所化糞池　浸排泄物8小時消防員鋸馬桶救人

美國密蘇里州日前發生一宗令人哭笑不得的離奇事件。一名男子為了撿回掉進流動廁所的一瓶汽水，竟直接鑽進馬桶下方的化糞槽，結果受困長達8小時。男子就這樣卡在馬桶裏，直到工作人員準備拖走廁所時，才驚覺馬桶裏竟然「藏著一個人」。最後消防隊只能動用電鋸將他救出，影片曝光後迅速在網路瘋傳。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，事發於堪薩斯市一場世界盃相關活動現場。當天負責提供流動廁所的工作人員準備撤離，依照慣例巡檢設備，逐一敲門確認廁所內是否還有人，卻發現其中一間廁所一直是反鎖。

一名男子為了撿回掉進流動廁所的一瓶汽水，竟直接鑽進馬桶下方的化糞槽。（Unsplash@Thiago Patriota）

工作人員多次敲門並要求裏面的人離開，但始終沒有動靜，只好攔下一名員警請他協助處理。警方到場後詢問男子為何遲遲不出來，對方竟回答：

我碰不到門，也沒辦法從馬桶裏爬出來。

這番話讓現場人員一頭霧水，於是合力撬開廁所門。然而，門一打開，裏面竟然空無一人，讓所有人當場愣住。就在大家四處張望時，原本緊閉的馬桶蓋突然動了一下，一顆人頭竟從馬桶裏冒了出來，男子還對大家喊道：「我在這裏！」

事故救援現場相片▼▼▼

眼見情況特殊，警方立即通知消防隊支援。消防人員抵達後，使用手持電鋸切開塑膠馬桶結構，費了一番工夫才將男子從儲存排泄物的化糞槽中救出，隨後再用消防車水柱替他沖洗身體。

根據流動廁所公司合夥人康特曼（Chip Counterman）表示，男子向消防人員解釋，前一天晚上自己的激浪汽水（Mountain Dew）不慎掉進化糞槽，他為了撿回飲料才伸手進去，沒想到整個人滑落受困，無法自行脫身。如果男子說法屬實，代表他整整在充滿排泄物的化糞槽裏待了約8個小時，直到隔天巡檢時才獲救。

這宗荒唐事件曝光後，立刻引發網友熱議，不少人直呼「一瓶汽水真的值得嗎？」也有人笑稱，這大概是史上代價最高的一瓶汽水了。

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