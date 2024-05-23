內地百貨公司舉辦「接吻大賽」　多對情侶忘情躺地親熱　被批不雅

撰文：ETtoday
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安徽合肥銀泰百貨20日舉辦「520接吻大賽」，規定只能情侶參加，雙方須緊貼雙唇不能分開，女生的腳不能落地。

多對情侶在百貨內同時擁吻，讓不少人直呼「不雅觀」。對此銀太百貨表示尊重：「任何活動都會有人支持，也會有人反對。」

多對情侶躺地上熱吻　點圖放大看看比賽盛況：

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據《和訊新聞》報道，5月20日，合肥銀泰百貨（政務店）舉辦了一場520的促銷活動，其中一項挑戰要求參賽的男生選手，抱著女生親吻，雙方嘴唇不得分開，同時女生的雙腳不能接觸地面。

畫面中，女生們將雙腿扣在對方的腰上，雙臂環抱著脖子，整個人像無尾熊般掛抱在男方身上，大家都認真遵守著規則。

有些男生因長時間維持這姿勢顯得非常疲憊，甚至有人支撐不住往前跌。

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相關影片引起網友熱議：

「這種丟人現眼的活動，給我一億元我也不考慮」

「到底是給了多大的禮物誘惑」

百貨也回應：「現在活動已經結束了，只是針對520做的一個促銷活動，一個活動肯定有人說好，有人說不好，不可能每個人都喜歡。」

報道指出，若在公共場合秀恩愛，影響到他人，可能涉嫌擾亂公共秩序，面臨治安管理處罰。

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