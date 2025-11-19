內蒙古「躺平大賽」不准上廁所　有人穿尿片應戰　冠軍捱過33小時

內蒙古包頭市近日舉辦一場「躺平大賽」，吸引240人參加，經過24小時昨僅剩54人撐下來，其間不得離開床墊、不得去廁所，有人甚至穿上紙尿褲應戰，一路比到選出三名「躺贏者」。



參賽者可點外賣、趴著用餐，但不得離開床墊上廁所，因此有選手乾脆自備紙尿褲應戰。

內蒙古包頭市「躺平大賽」 240人參加 有人甚至穿上紙尿褲迎戰：

主辦方並同步開啟全程直播，吸引大量網友關注。部分選手自帶被子、尿袋、食品等物品。工作人員表示：

其間不時有外賣小哥往比賽區送食物和充電寶（尿袋）。

報導指出，截至11月16日上午10時18分，剩下54名選手參賽，持續「躺平」，主辦單位說，這場比賽沒有設定截止時間，但必要時可加難度，惟需獲選手同意。至於奪得前三名的選手，第一名可獲得3千元人民幣、第二名2千元人民幣、第三名1千元人民幣。

而這場比賽吸引網友關注，報導引述網友笑稱：

「終於實現了躺平就能贏。」

「我能躺到過年。」



也有人詢問是否能在其他城市舉辦。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】