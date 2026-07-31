賓艾佛力組隊《百萬富翁》答對15道題贏100萬美元 獎金全數捐出
撰文：聯合新聞網
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「小賓」賓艾佛力（Ben Affleck）日前受邀參加知名益智節目「誰想成為百萬富翁」（Who Wants to Be a Millionaire），與益智節目「Jeopardy!」締造31連霸紀錄的傳奇名將傑米丁（Jamie Ding）聯手，一路過關斬將殺進終極關卡，最終成功抱走100萬美元（約780萬港元）高額獎金。
小賓事後謙虛表示，能與傑米丁組隊一路闖關是極大的榮幸，笑稱自己根本是「搭了便車」。而這筆100萬美元的豐厚獎金，將全數撥入他共同創辦的「東剛果倡議基金會」（Eastern Congo Initiative），為剛果民主共和國東部社區提供關鍵的人道救援。
事實上，小賓的好兄弟麥迪文（Matt Damon）才剛在節目中與「Jeopardy!」傳奇人物肯詹寧斯（Ken Jennings）組隊奪下百萬大獎。這次小賓接力奪冠，也讓主持Jimmy Kimmel忍不住當場虧說：「小賓真的比麥迪文聰明太多了！」
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