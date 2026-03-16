陳啟泰大爆《百萬富翁》內幕！周星馳奪百萬靠放水陳芷菁成犧牲品

曾經憑藉《百萬富翁》創下三十多點收視神話、奠定「亞視一哥」地位的陳啟泰（阿Ken），早前驚爆曾患上重度抑鬱症。幸好在太太的悉心照顧下，他終於成功走出陰霾，並宣布全面重返幕前。想當年他主持亞視神級節目《百萬富翁》，絕對是香港電視史上的經典，一句「最後答案？」至今依然街知巷聞。最近陳啟泰接受網台《SpotiTalk》訪問，竟然毫不忌諱地大爆當年《百萬富翁》為了收視和節目效果而「造假」、「放水」的震撼內幕！



《百萬富翁》當年創下三十多點收視神話，從而奠定了陳啟泰（阿Ken）的「亞視一哥」地位。（小紅書圖片）

最近陳啟泰接受網台訪問，毫不忌諱地大爆當年《百萬富翁》為了收視和節目效果的「造假」內幕！（YouTube@SpotiTalk）

陳啟泰揭《百萬富翁》造假內幕

當年《百萬富翁》紅極一時，更推出了群星拱照的「慈善版」，就連甚少參與遊戲節目的周星馳也罕有亮相。由於是慈善版，加上星爺大駕光臨，電視台當然要給足面子，陳啟泰大爆星爺當年上節目是有特別要求的：「除咗要求獎金一定要高之外，佢仲要做陳啟泰，由佢做主持角色，我去答。」

當年《百萬富翁》紅極一時，就連周星馳都罕有亮相。（小紅書圖片）

面對這種要求，陳啟泰笑言「你如果做一個電視台，仲係一個弱台，你唔畀100萬佢，你係唔係傻㗎？你幾多錢都請佢唔到啦，如果佢唔上嚟。」為了確保星爺能在慈善版順利贏得百萬大獎，陳啟泰與幕後團隊刻意頻頻「畀提示」放水，完美締造了皆大歡喜的節目效果。

陳啟泰大爆星爺當年上節目是有「特別要求」的：更笑言如果電視台不給星爺一百萬「真係傻㗎」，因為平時花多少錢都請不到他。（IG@mattchung）

為迎擊無綫下降難度送100萬

除了慈善版有優待，原來平民版的「百萬富翁」也曾經被刻意調低難度。當年無綫（TVB）為了狙擊亞視，買入英國遊戲節目《一筆OUT消》打對台。為了守住收視江山，當時極具遠見的亞視老闆下達了「死命令」，要求一定要盡快送出一百萬獎金。為此陳啟泰表示：「當時亞視老闆叫封小平，佢係個好有遠見嘅人，佢當時話一定要送100萬出去」，這最終造就了參賽者陳漢翔成功奪得1百萬大獎。

當年參賽者陳漢翔成功奪得100萬大獎。（網上圖片）

這個「送錢」策略極度成功，翌日全港七份報紙的A1頭條都在大肆報導《百萬富翁》送出一百萬，為亞視贏得了價值連城的超級宣傳。陳啟泰驚呼：「你知唔知當時一份報紙頭條要收幾多錢？依家係7張報紙都頭條，仲要大讚個節目，送出呢100萬真係抵」。

陳啟泰表示當年為了迎擊無綫《一筆OUT消》，亞視老闆就下令降低難度「強行送錢」。（YouTube@SpotiTalk）

遲來25年的道歉 陳芷菁「讀Drama」成節目犧牲品

講到《百萬富翁》最經典的爆笑場面，絕對少不了陳芷菁與鄧光榮組隊時，充滿自信地答錯問題，並拋下一句「我讀Drama 㗎」，結果被網民恥笑至今。

當年《百萬富翁》裏陳芷菁一句「我讀Drama 㗎」，被網民恥笑至今。（網上圖片）

陳啟泰在訪問中首次揭露了真相，原來慈善版不能讓所有嘉賓都贏大錢，必須有人「壯烈犧牲」來平衡總獎金支出。因此，節目組當時完全沒有給予陳芷菁任何貼士，導致她自信滿滿卻中伏。結果陳芷菁因為這份無心的自信，慘被觀眾與網民恥笑足足25年，令陳啟泰至今仍感到十分內疚。

陳啟泰坦言對此感到極度內疚，並鄭重向陳芷菁與鄧光榮Say Sorry。（IG@mattchung

陳啟泰坦言對此感到極度內疚，並鄭重向陳芷菁與鄧光榮Say Sorry。（IG@mattchung

陳啟泰坦言對此感到極度內疚，並鄭重向陳芷菁與鄧光榮Say Sorry，他更預告今年6、7月將會在 HOY TV 主持一個全新的同類問答Game Show，屆時一定會邀請陳芷菁上來玩，讓她「一雪前恥」！