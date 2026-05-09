UFO│外星人？FBI檔案解密：曾調查「122cm船員」走下飛碟目擊證詞

繼五角大樓公開UFO神祕影像後，美方周五（5月9日）再度釋出震撼全球的FBI機密檔案。這份由總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指示解密的1966年內部公文，首度揭露官方曾嚴密調查「身高僅約4英尺（約122厘米）、身穿太空衣與頭盔」的矮小機組人員走下飛碟的目擊證詞，並驚爆美軍曾多次回收「含有未知微球結構」的飛碟殘骸，引發熱議。



FBI局長胡佛親閱！1966年機密備忘錄揭「矮小船員」細節

本次最受矚目的核心文件，是一份日期為1966年10月19日、由FBI舊金山辦公室寄給傳奇局長胡佛（J. Edgar Hoover）的內部路由備忘錄。該文件蓋有鮮紅色的「EX-PROOF」免檢驗與正式登記印章，記錄了政府對UFO現象的追查。備忘錄引述具高度可信度的目擊報告指出，有少數目擊者曾直擊不明飛行物降落，並走出「身高僅3.5到4英尺（約107至122厘米）、穿著看似太空衣與頭盔服裝」的未知生物。

相關文章：美國公布UFO文件 機師稱目擊 阿波羅17號神秘三角形光點照曝光

+ 2

另外，記錄顯示美方曾至少在三次不同場合「回收墜毀飛碟殘骸」，材質包括純鎂、鎂合金，以及一種「極為堅硬且未知、內含數千個15微米金屬微球」的特殊金屬，表面甚至留有微隕石撞擊的痕跡。而檔案中將UFO歸類為長達300英尺（約91.4米）的齊柏林飛船狀、圓盤狀及蛋形三種，具備「瞬間靜止懸浮」與「驚人超高速」的飛行能力，且其釋放的力場會直接導致地表燒焦、干擾周邊電磁設備與電源。

1965年成「史上最瘋狂UFO年」 權威人士集體目擊

備忘錄特別提到，調查人員審查後認定1965年是「全球UFO目擊數量最多的一年」。值得注意的是，FBI在文件中特別強調，這些目擊情報並非空穴來風，舉報者大多為「極具公信力的人士」，包括執法警員與公務軍人、軍用及民航機師、民防官員以及眾多來自「原子能與飛彈研究領域」的頂尖科學家。

該文件同時提及，由於當時公眾對UFO興趣高漲、對軍方刻意隱瞞資訊感到憤怒，連時任國會議員的未來總統傑拉爾德・福特（Gerald Ford）也曾公開施壓、呼籲召開國會聽證會。

延伸閱讀：五角大廈年度UFO報告 曾差點撞上客機 757次目擊通報：無法解釋

+ 19

支持者驚呼 懷疑論者冷眼看待

此份FBI爆炸性文件的釋出，長期倡導公開真相的田納西州共和黨眾議員伯切特（Tim Burchett）興奮地在X（Twitter）上發文力挺特朗普對抗體制，並預告：「這只是冰山一角，我會說《Holy Crap》（天啊/大事不妙）即將來臨！」

許多科學家與懷疑論者則澆冷水指出，這份FBI備忘錄的主要內容其實是在「摘要與評估」當時暢銷書作家法蘭克・愛德華茲（Frank Edwards）的新書《飛碟——嚴肅的生意》，本質上仍屬於「目擊者證詞與輿論蒐集」，而非FBI獨立驗證的實體外星人證據。

國防部與國安官員也再次發表聲明，呼籲大眾保持理性，強調歷史報告與目擊證詞「不應被直接解讀為存在外星生命或非人類科技的絕對證據」。

延伸閱讀：

川普宣布俄烏停火3天 各交換1000名戰俘

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

