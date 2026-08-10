狗狗親自抽牌！韓國興起寵物塔羅　110港元可『解讀』毛孩心底話

房價太高不敢生？毛孩成韓國家庭新核心



韓國迎來少子化寒冬，高昂的房價與沉重的教育費壓得年輕人喘不過氣，乾脆把重心轉移到毛小孩身上。根據韓國政府最新調查，韓國養寵物的家庭比例已經攀升到將近三成，這股寵物熱潮正全面帶動相關產業快速轉型。在首爾街頭，最近就出現了一種新興的「寵物塔羅」占卜，成為許多飼主與寵物溝通的另類管道。

韓國迎來少子化寒冬，高昂的房價與沉重的教育費壓得年輕人喘不過氣，乾脆把重心轉移到毛小孩身上。（Unsplash@Alvan Nee）

毛孩自己選牌！首爾興起寵物塔羅占卜

五顏六色的塔羅牌在桌面上攤開，由寵物自己用爪子或鼻子選出一張。這不是開玩笑，而是首爾街頭現在最熱門的寵物算命。許多飼主專程預約上門，就是為了解開自家毛孩的心裏話。塔羅牌師黃秀京表示，從牌面來看，這隻孩子經歷過非常辛苦或生氣的情況，直到現在都還記著。黃秀京提到，這孩子很聰明，過去曾有無法理解「為什麼會這樣」的遭遇，因此把那些記憶當成創傷留在心裏。

撕開受虐陰影 飼主盼讀懂愛犬創傷

前來體驗的飼主柳秀美收養了一隻曾遭虐待的小狗，過去的陰影讓小狗的行為異於常態，這也是她想嘗試塔羅牌的原因。柳秀美說，因為這孩子有創傷，跟其他狗不一樣，自己真的很好奇牠在想什麼。柳秀美表示，小狗每天都黏在身邊睡覺，真的像保鏢一樣跟著，因此很想知道這對小狗來說會不會很辛苦，總覺得小狗可能會很累，對這些事情非常好奇。

不只懂痛與快樂！塔羅牌化身多聲道翻譯機

過去了解寵物只能靠獸醫或訓練師，通常只能掌握基本的生理需求或簡單情緒，但透過牌面解讀，似乎能看見更多細微的轉變。另一位飼主安惠珠認為，在進行這種溝通時，塔羅牌對自己的意義在於，如果說以前只能理解這孩子有這種想法，或是單純理解痛、開心或難過這類的五種語言，現在塔羅牌似乎能替牠說出至少20到30種語言，這兩者的差距真的非常大。

塔羅牌似乎能替寵物說出至少20到30種語言。（Unsplash@Niva luna studios）

比親人更親密 寂寞經濟引爆毛孩商機

寵物塔羅暴紅的背後，緊扣著韓國社會的結構轉變。不生小孩的頂客族將情感寄託在寵物身上，人犬關係也產生了質變。塔羅牌師黃秀京提到，隨著人們與貓狗或各種寵物生活在一起，在彼此相處的過程中，會越來越覺得牠們就像是家人一樣，甚至會覺得牠們是比任何人都還要親密的好朋友，也是自己的伴侶。黃秀京表示，當與寵物建立起如此深厚的關係時，對於「牠們到底是怎麼看我的？」、「我到底有沒有好好對待牠們？」這類問題，心裏往往會產生非常多的不安。

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一次收費110元港幣 回訪率超高的心靈橋樑

這間位於首爾的寵物塔羅占卜店其實早在2014年就已經開業，一次占卜收費2萬韓元（約110港元）。由於切中飼主的需求，店內的回訪率相當高。算牌不只能滿足飼主的好奇心，也等於搭起人類與毛孩之間的溝通橋樑。這股專屬寵物的算命熱潮，預計還會在韓國市場持續發酵。

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