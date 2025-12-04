浣熊「洗劫」美國酒舖　店內一片凌亂　疑醉倒廁所「大字形昏睡」

美國維珍尼亞州一家酒類專賣店日前遭浣熊闖入，大量商品被這隻不速之客「洗劫」，導致店內一片凌亂。動物管理部門官員抵達現場發現，這隻浣熊竟然疑似「醉倒」，趴在廁所中呼呼大睡。相關照片被上傳社群媒體，引發網友熱議。



浣熊闖酒類商店 翻倒多排商品

據漢諾瓦郡動物保護與收容中心（ Hanover County Animal Protection and Shelter）表示，這一事件發生在11月29日清晨，被形容為「黑色星期五入侵」。動物管理部門相關人員抵達這家位於阿什蘭的ABC酒類商店後發現，浣熊闖入室內，並翻倒多排商品，造成店內滿地碎瓶與撒落的酒液。

事發地點位於美國阿什蘭地區（Google Maps截圖）

牠在店裏大鬧 被發現醉倒廁所呈「大字形」昏睡：

經過一番搜尋後，動物管理部門的官員馬丁（Samantha Martin）最終在廁所找到這名「大盜」。牠似乎醉倒在地，四腳大字形攤開，完全失去意識。馬丁隨後將浣熊安全帶回收容中心，讓牠休息並慢慢清醒。

浣熊恢復正常後被野放 網友大呼有趣

經過幾個小時睡眠，浣熊恢復正常，身體也無明顯傷害，之後被野放回自然環境。漢諾瓦郡動物保護中心在社群媒體貼文中笑稱，這只不過是「日常生活中的又一天」，並向馬丁致上大大的讚，感謝他以專業又幽默的態度處理這場混亂。

相關照片被分享到Facebook，引發網友熱烈討論：

「至少牠還能去洗手間，我們有些人連這都做不到！」

「酒量好的人總會在廁所附近昏睡過去」

「誰沒在狂歡之後暈倒在廁所裏過呢？」

「至少牠沒對着馬桶嘔吐」



【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】