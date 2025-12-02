美國男子房屋頻遭破壞　CCTV揭200 kg大黑熊躲藏地下室　政府懶理

美國加州一名屋主發現自家有一名不速之客，一頭重達200多公斤的巨大黑熊竟然居住在地下狹小的爬行空間，他最先是發現自家周圍的垃圾桶與物品常被翻動，原本以為是有人闖進來，沒想到竟然是一頭大熊。



居住在加州阿爾塔迪納（Altadena）的63歲男子強生（Ken Johnson），從今年4月開始發現住家有許多不尋常的跡象，例如原本用來包圍地下空間的磚塊被拆開、木框架也破損，家附近垃圾桶常被推倒，讓他懷疑可能有人闖入。

美國一男子發現黑熊住在他家地下。（X@knxnews）

黑熊太大地下空間太小 他懷疑熊會「軟骨功」：

家中物品損壞的情況到了6月時變得更嚴重，讓他決定安裝攝影機，然而直到上月他才終於發現，闖進家中的竟然是一頭大熊。

強生驚嚇表示，由於地下空間非常狹小，僅能夠爬行，所以他一直認為熊絕對不可能闖進裡面：

這頭熊真的很大，我以前曾在外面看過牠，沒想到牠竟然住在我家下面，我不曉得牠是怎麼爬進去的，牠肯定會軟骨功，牠大到肚子都貼到地上了。

強生雖然向野生動物部門通報問題，然而對方卻只是要他先上網申報，沒有積極處理，他擔心即使耐心等待當局也不會派人前來幫忙，很希望能在聖誕節前把事情解決。目前加州漁業與野生動物部門沒有對外回應事件。

