髮型變化又遭質疑　特朗普白宮晚宴講話強調「我無戴假髮」

自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）步入政壇以來，他的頭髮一直是美國公眾關注的焦點，反對特朗普的美國民眾不斷尋找各種細節，對他那標誌性金髮的真偽提出質疑。



這些說法讓特朗普極為惱怒，近日他專門就這一問題作出表態。據美國《國會山報》9月3日報道，特朗普2日出席白宮玫瑰園晚宴時發表講話，他以自己遭遇大風天氣的事件為例證，否認曾佩戴過假髮。

2026年9月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園主持晚宴時發表演說。（Reuters）

特朗普提起了他在2024年遭遇大風天氣的經過，當時他參加了為俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）舉行的競選集會，並向支持者發表講話。特朗普說，那一天的狂風是他經歷過的「最糟糕的天氣」，「也許只有佛羅里達州曾遭遇的颶風可以與之相提並論」。

特朗普回憶說：

我走到演講台邊，風就颳得特別猛、特別大。這麼多年裏，總有人說我戴的是假髮，我一直飽受這種閒話困擾。但我沒戴假髮，那一晚他們發現我沒戴假髮。因為如果你戴了，假髮肯定不會在你頭上停留太久。

特朗普2026年9月2日出席白宮玫瑰園晚宴（Reuters）

特朗普強調，那一天刮的風特別猛烈，以至於提詞器都被大風吹走。他說：

提詞器——上面準備好了精彩的演講稿——突然被風吹下了舞台，它們被吹下舞台，飛出去50碼遠，相當於半個球場的距離。我走上演講台時，它們已經不見了。

美國《每日野獸報》稱，根據特朗普描述的細節，他所說的是2024年3月16在美國俄亥俄州代頓國際機場附近舉行的競選集會，美國媒體在當時的報道中確實提到過集會現場「狂風呼嘯」。

然而，該報指出，這宗事件似乎並不能為特朗普的說法提供依據。根據現場照片，特朗普在出席集會時戴了一頂標誌性的紅色棒球帽，這意味着，即使當時的強風足以吹走假髮，特朗普也不會受到任何影響。

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美國社交媒體上再次出現有關特朗普頭髮的爭議，與特朗普8月5日在拉斯維加斯一處度假村發表演講時的照片有關。有美國民眾發現他的頭髮出現了一些「變化」，從前一天稀疏的淺金色頭髮變成了更加濃密的士多啤梨金髮。講話結束後的第二天，他的頭髮又變回了原來的樣子。

特朗普首次競選美國總統以來，他是否佩戴假髮成為爭論的焦點。在2015年的一次競選集會上，特朗普一邊揪着自己的頭髮一邊強調：

我沒戴假髮，那就是我的頭髮，我發誓。這簡直太瘋狂了。

當時，特朗普還邀請一名支持者上台摸他的頭髮。

2016年，特朗普出席美國全國廣播公司（NBC）《吉米今夜秀》節目時，還出現「名場面」：他讓主持人Jimmy Fallon揉亂自己的頭髮，以證明這不是假髮。

2016年，Jimmy Fallon在節目中揉亂特朗普的頭髮。（《FallonTonight》節目截圖）

但特朗普這些舉措仍未能平息質疑的聲音。《每日野獸報》評論稱，拉斯維加斯之行再次引發關於頭髮的爭議後，特朗普試圖自證清白。但他在白宮晚宴上列舉的例子缺乏說服力，仍不足以平息外界的猜測。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】