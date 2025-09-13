特朗普再傳健康問題　右臉下垂嘴角歪斜　外媒：或是中風徵兆

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在國防部五角大廈911追思典禮上，被外媒拍到右臉出現不自然下垂且出現嘴角歪斜異狀。



此狀況持續約30分鐘，引發外界對其健康狀況的關注。

79歲的特朗普在911追思典禮上被拍到臉部偏向一邊，有媒體指可能是中風的徵兆。（GettyImages）

據《International Business Times》報道，79歲的特朗普在典禮中不僅臉部偏向一邊，更被拍到閉目養神的畫面。該媒體以「特朗普臉下垂再度引爆健康疑慮」為題進行報道，指出這可能是中風的徵兆。

社群媒體上，許多網友對特朗普的健康狀況表達擔憂。有網友在觀察影片後指出，特朗普看起來有短暫性腦缺血或輕微中風的跡象，且表情顯得相當困惑。

然而，支持特朗普的網友提出不同看法。他們認為臉部歪斜可能只是攝影角度造成的錯覺，並指出特朗普近期在宣布柯克遇刺案件逮捕進展時，口齒清晰且臉部表情正常。另有部分網友則提出陰謀論，認為流傳的影片可能是AI技術生成的假影片。

事實上，特朗普日前才因為手部瘀青，引發各界關注他的健康狀況，不料出席活動時，又被媒體拍到臉部出現異常狀況，不過針對此事，白宮目前尚未做出任何官方回應。

