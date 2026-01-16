馬斯克「第13孩」網紅生母控告xAI　指Grok未經同意生成其色情照

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）其中一名子女的網紅母親Ashley St. Clair，1月15日在紐約入稟法院，控告馬斯克旗下人工智能公司xAI，指其聊天機械人Grok涉嫌在未經同意下生成其色情影像，包括她未成年時的身穿比基尼的照片。



根據入稟狀指出，Grok曾竄改St. Clair的真實照片，包括她年幼時的影像，將其描繪成裸體或置於其他性相關情境，並在馬斯克的社交平台X上散播。她稱，她曾公開及私下要求移除相關影像，惟xAI仍未有將相關內容下架。

訴訟文件指出，「xAI 對其聊天機器人 Grok 創建的騷擾和露骨影像負有直接責任」。因此， St. Clair尋求懲罰性賠償和補償性賠償，聲稱Grok產生了數十張性露骨且有辱人格的深度偽造照片。

（X@baphometx）

現年 27 歲的St. Clair是一位右翼網紅、作家和政治評論員，她與馬斯克育有一子，於 2024 年出世，但兩人關係疏遠。