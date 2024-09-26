馬斯克與意大利總理「曖昧互動」摸臉惹熱議　主角回應：我媽在場

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）9月24日榮獲華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的2024全球公民獎（Global Citizenship Award），並由美國富豪馬斯克（Elon Musk）頒獎。

馬斯克形容梅洛尼「內在比外表更美」，梅洛尼則大讚馬斯克是「珍貴天才」，領完獎還輕輔馬斯克臉龐，曖昧氛圍引發議論。



意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）24日榮獲華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的2024全球公民獎（Global Citizenship Award）。（X@GiorgiaMeloni）

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）24日榮獲華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的2024全球公民獎（Global Citizenship Award）。（X@GiorgiaMeloni）

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）24日榮獲華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的2024全球公民獎（Global Citizenship Award）。（X@GiorgiaMeloni）

與馬斯克「暖昧互動」惹熱論 台下仍不停咬耳仔（點圖放大瀏覽）：

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《Politico》報導，梅洛尼24日在聯合國大會期間，接受大西洋理事會頒發的2024全球公民獎，該智庫自1961年以來致力於美歐合作，獲得該獎項的人士包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等人。

美國媒體稱，47歲的梅洛尼要求由53歲的馬斯克為她頒獎。

頒獎時，馬斯克盛讚梅洛尼「真誠、誠實、深思熟慮」，笑稱「這句話不是總能用在政治人物身上」，梅洛尼也大讚馬斯克是「天才」，領完獎更輔摸馬斯克臉龐，互動充滿火花。

與會者也拍到，馬斯克和梅洛尼同桌用餐，兩人不停交談，被形容是「公開示愛」。

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《紐約郵報》報道，對於親密互動引發議論，馬斯克25日在X回應：

我和我媽媽當時都在場，我與總理梅洛尼沒有任何浪漫關係，我們都知道接下來發生了什麼。

Elon Musk在社交網站X回覆網民的帖文，否認與梅洛尼有戀情（社交網站截圖）

馬斯克的母親Maye Musk也在社交網站X回覆網民的帖文，稱「是我跟馬斯克一起返回酒店」（社交網站截圖）

兩人此前曾多次會面，梅洛尼去年6月在羅馬官邸接待了馬斯克，兩人討論了共同關心的議題，如西方出生率下降和人工智慧潛力。

馬斯克去年12月也曾受邀在梅洛尼的極右翼「意大利兄弟黨」（Brothers of Italy）主辦的政治節上演講。

馬斯克目前持有X和特斯拉（Tesla）等公司，身家超過2679億美元（約20852億港元）。他與三位不同的女性育有12個孩子，最近在1月與Neuralink高管 Shivon Zilis迎來了一個孩子。

梅洛尼2022年10月成為意大利首位女性總理，原先和電視記者賈布魯諾 （Andrea Giambruno）交往，但對方去年10月發表性別歧視言論、並遭爆邀約群交受到批評，梅洛尼果斷與其分手。兩人交往10年育有一個女兒。

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