馬斯克告OpenAI案　伴侶齊利斯變關鍵人物　作證爆誕4子女內幕

世界首富馬斯克（Elons Musk）控告OpenAI一案，馬斯克的伴侶、OpenAI前董事齊利斯（Shivon Zilis）成為其中一名關鍵人物，她5月6日在加州聯邦法院出庭作證，庭上爆出有關她與馬斯克兩人關係的內幕，包括她主張是馬斯克「主動捐精」等，她又證實馬斯克曾想讓OpenAI成為特斯拉（Tesla）子公司。



在這宗官司中，馬斯克指控OpenAI及其創辦人奧特曼（Sam Altman）誘使他捐款3,800萬美元，公司本來是非營利組織，後來卻轉為營利性質，令馬斯克大感不滿。他要求法院撤換高層奧特曼與布羅克曼（Greg Brockman）的職務，並向OpenAI的非營利母機構索賠高達1,800億美元。

齊利斯成為關鍵人物，正因OpenAI一方主張齊利斯是馬斯克情人，也是OpenAI前董事，充當親密顧問、代理人的角色，在擔任董事會成員期間有向馬斯克傳遞內部訊息，所以反駁指馬斯克一直知情，且支持該計劃，並單方面要求控制企業。

2025年1月20日，美國華盛頓，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）出席在國會大樓舉行的總統就職典禮。（Reuters）2025年2月4日，韓國首爾，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman，右）出席聯合新聞發布會發表講話，宣布與Kakao建立戰略合作夥伴關係。（Getty）

根據《華爾街日報》5月6日報道，現年40歲的齊利斯與馬斯克育有4個孩子，OpenAI指當難以直接聯繫馬斯克時，齊利斯往往成為OpenAI團隊與馬斯克溝通的橋樑。

馬斯克團隊與齊利斯在庭上則堅持指齊利斯是獨立行事，據她在法庭指，2016年在Open AI擔任顧問時認識馬斯克，兩人曾短暫交往，她先後在馬斯克旗下的Tesla、Neuralink以及OpenAI工作，但兩人誕下的4子女，屬馬斯克「主動捐精」的結果，因一直主張生育，希望身邊的人多生孩子，她則渴望做母親，最後接受建議。

OpenAI方面則對齊利斯提出質疑，例如指她起初向公司隱瞞子女是馬斯克的子女，直至媒體報道才向公司承認，齊利斯向公司解釋指曾同意把馬斯克的父親身分「嚴格保密」，所以才沒有向上司透露，她稱孩子是經IVF（試管嬰兒）產下，又指自己跟馬斯克的關係屬柏拉圖式（platonic）。

美媒則報道，馬斯克與齊利斯不時一起出席公開活動，包括曾到訪白宮，馬斯克在早前作供時，證實與齊利斯同住，他也把對方形容為伴侶（partner），在養育孩子方面擔任活躍角色。

齊利斯否認自己在2020至2023年擔任OpenAI董事期間給馬斯克「傳遞信息」，強調自己行事獨立，其忠誠在於「對人類最有益的AI結果」。

在法庭上，齊利斯也證實在過去有關公司架構的討論中，馬斯克曾提出讓OpenAI成為Tesla子公司，但奧特曼等人拒絕加入Tesla。