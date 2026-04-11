迪士尼樂園門票太貴？　家長竟把小孩「塞進嬰兒車網袋」偷渡入園

迪士尼樂園被譽為「地球上最快樂的地方」，但對家長的錢包來說，可能是最痛苦的地方。



近日一段TikTok影片在網路瘋傳，美國一名家長為了省下昂貴門票，疑似將孩子塞進嬰兒車後方的網狀收納袋中，試圖「偷渡」入園，引發網友熱議。

數據顯示，美國迪士尼樂園門票自1955年以來飆漲了4060%。（taylor-gregory/unsplash）

「冷靜得不像第一次」 網紅目擊直呼震驚：

目擊者是來自拉斯維加斯的部落客Nef，他在加州迪士尼排隊時，發現前方嬰兒車的網狀置物口袋裡「有東西在動」。他原本以為是寵物，近看才驚覺裡面竟然縮著一個小孩，正安靜地吃著餅乾。

Nef表示：

那個小孩冷靜到不行，我覺得這絕對不是他第一次被塞進去。

門票飆漲4000% 網友一面倒：我什麼都沒看見

這場「特種作戰」背後反映的是迪士尼驚人的票價。數據顯示，迪士尼門票自1955年以來飆漲了4060%。尖峰時段，一家四口入園一天的花費可能突破700美元（約5500港元）。

對此，網友紛紛留言力挺這對家長：

「我什麼都沒看到，祝他們玩得開心」

「生活艱難，這不算犯罪」

「重點是，那台嬰兒車是什麼牌子的？耐重也太強！」



不過也有網友表示「沒錢就別去，這算哪門子快樂的地方？」、「這年頭生活不容易，人家偷渡是人家的本事，沒礙到你排隊就閉嘴吧」。

迪士尼樂園被譽為「地球上最快樂的地方」。（capricorn-song/unsplash）

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