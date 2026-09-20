帶捏捏樂出國慘遭安檢攔截？專家曝光搭機正解：直接放進託運行李

帶著心愛的玩具出國，居然在安檢關卡被迫忍痛割愛？近期在全世界爆紅的「捏捏樂」玩具，因內部填充大量凝膠或液體，頻頻在美國各大機場安檢處遭到沒收。由於這類玩具內含的液體量遠超過登機限制，導致許多小朋友在機場眼睜睜看著心愛玩具被丟進垃圾桶而當場崩潰大哭，成為近期讓各國家長相當頭痛的旅遊噩夢。



據外媒《紐約郵報》（New York Post）報道，這類風靡全球的「捏捏樂」玩具，因軟Q的觸感而具有良好的紓壓效果，成為不少人出門隨身攜帶的心頭好。然而，美國運輸安全管理局（TSA）規定，隨身行李中的液體、膠狀物及噴霧類物品，單一容器不得超過3.4盎司（100毫升）。由於許多熱門款式的捏捏樂內部填充物超過100毫升，安檢人員除了依法必須攔截沒收外，也坦言此舉是為了防止有人將玩具內部液體掏空後偷藏危險物質。

近期在全世界爆紅的「捏捏樂」玩具，因內部填充大量凝膠或液體，頻頻在美國各大機場安檢處遭到沒收。（Amazon.com）

一位加州媽媽分享自己女兒的奶油捏捏樂被海關攔下，為了不被丟棄只好寄回家：

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近期在TikTok上就有一名加州媽媽分享自身經驗，她9歲的女兒隨身帶了一款極難買到的奶油造型捏捏樂登機，卻在安檢時被安檢人員攔下。眼看距離登機只剩20分鐘，為了不讓女兒的心愛玩具被當場丟棄，母女倆只能在安檢與警衛的陪同下衝出安檢區，緊急利用機場的郵寄服務將玩具寄回家，才在最後一刻驚險趕上航班。

類似的「機場慘案」在社群平台上屢見不鮮，不少家長紛紛發文告誡其他父母，千萬不要讓孩子把捏捏樂隨身帶上飛機，否則將在安檢口面臨無休止的哭鬧與崩潰。TSA對此特別發布聲明提醒，除非捏捏樂的凝膠容量低於3.4盎司且能放入透明夾鏈袋中，否則一律不得隨身攜帶；製造商也警告家長切勿嘗試將玩具冷凍帶過關，因為這會破壞內部材質結構。

專家與玩具業者建議，最安全的方法就是將捏捏樂直接放進託運的大型行李箱中，並用軟質衣物包覆做好防破裂保護。（Annie Spratt@Unsplash）

專家與玩具業者建議，家長若想避免孩子在機場心碎，最安全的方法就是將捏捏樂直接放進託運的大型行李箱中，並用軟質衣物包覆做好防破裂保護。此外，部分業者也推出了容量低於安檢標準的迷你版捏捏樂，或是內部改填充玉米澱粉而非液體的安全款式，供家長作為旅遊專用的替代選擇，讓全家人的旅程能更加順心平靜。

影片一曝光，引起許多網友議論：

「真的假的？它只是一個軟軟的玩具啊」

「我要帶小孩出國前，都會提醒他們千萬不要將捏捏樂放進行李」

「我們家之前過海關時，捏捏樂也被當地海關丟掉了」

「我女兒之前一聽到玩具要被丟掉的消息，直接在機場哭出來」



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