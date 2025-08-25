尷尬！女網友日本旅遊「爆買性玩具」過海關慘被截　當眾逐件翻出

你的人生有過什麼最羞恥的經驗嗎？



一名女網友分享，近期到日本購買情趣用品給男友，買了5款最頂規格的飛機杯，塞在手提行李，沒想到過海關時竟被打開來檢查，讓她超級尷尬。

貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「買情趣用品被海關打開來檢查」為題，指出自己對情趣用品不熟，為了讓男友一個人時可以開心玩，買了5款模擬不同感受、最頂規格的飛機杯，全部塞在手提行李，沒想到過海關的時候，被要求行李要打開來檢查。

這名女網友進一步說明，當時以為是帶了面膜或液體，直到海關一件件翻出，才讓她驚覺是長方形且不規則形狀的飛機杯被標記，其中一款外盒較軟，放在底部被壓壞，海關拿出來時：

裡面肉色的軟膠直接跟大家打招呼。

當下她跟男海關對到眼，不知道腦子在想什麼，還比了大拇指說了：

Nice！

此時，一旁在監視X光的女海關聽到後忍不住大笑，讓她尷尬直呼：

超級羞恥，我就不信都沒有人帶過飛機杯出入境。

不過她也自嘲真的買太多，表示「奉勸大家不要跟我一樣，希望我不要在他們旅客備註上面，標示飛機杯俠之類的」。

貼文一出後，不少網友都表示：

「我上次去大阪買了一萬多台幣的各類玩具，買到店員都說好厲害，過海關X光時，檢驗人員對我抱著欽佩的眼光」

「我覺得海關們已經見怪不怪了，他們應該看過更多奇奇怪怪的東西」

「當初買的時候也是帶了好幾個被海關攔住，打開行李箱那個當下，跟海關對到眼，我們用一個你知我知的表情互相溝通，然後他就關上還給我了」

「nice，話說好羨慕妳男友」

「Nice超好笑甚至還比讚，超煩哈哈哈，好想跟原PO當朋友，感覺生活就很有趣」



