日本清潔公司揭酒店住客「衰格3行為」 用電熱水壺做這事最誇張
許多人都有在酒店住宿的經驗，但不妥行為恐讓清潔人員頭痛不已，從事酒店與旅館清潔的日本業者披露，清潔人員「最困擾的三大行為」，其中「用電熱水壺煮泡麵」最讓清潔員火冒三丈。
綜合日媒報道，位於日本京都市從事住宿清潔與投幣式洗衣事業的公司「CLOVER」，透過官方TikTok帳號公開一支影片，點出「清潔人員最困擾的3大行為」，直言部份房客的行徑「實在讓人受不了」。
CLOVER指出，其中清潔現場最常遇到的困擾，包括：
「房內垃圾四散」
「弄髒床單或棉被卻未主動告知」
「使用電熱水壺煮泡麵」
其中，使用電熱水壺煮泡麵的行為更讓清潔人員火大。
工作人員直言，
那個到底要洗多久你知道嗎？真的很麻煩。
並呼籲住宿旅客，「拜託，真的不要再用電熱水壺煮東西了。」報導指出，影片曝光後迅速引發網友共鳴，不少人留言表示理解與支持：
「用熱水壺煮泡麵真的太誇張了」
「光想到味道殘留就受不了」
也有人批評部份旅客的素質問題，「這已經不是不小心，是缺乏基本公德心」。
另有網友提及其他住宿地雷行為：
「房間裡噴香水或古龍水也很困擾，味道很難清」
「會把房間弄得很亂的客人真的不尊重清潔人員」
對此，CLOVER 透過影片呼籲，住宿空間屬於公共使用環境，旅客在享受便利的同時，也應顧及清潔工作的辛勞。
