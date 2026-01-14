日本旅遊小心！拿錯別人行李可永久被禁止再入境　網民教避免方法

在機場的行李運輸帶中，難免會出現拿錯行李的窘境，造成雙方困擾。



日前有位網友發文表示，他朋友因為拿錯行李，在日本旅遊時，被報警偷竊罪，最後賠償5萬元日幣（約2455港元）和解，甚至恐遭「未來禁止入境日本」。對此，曾遭錯拿行李的苦主們反映：

活該，建議所有被拿錯行李的人都報警。

一名網友分享他朋友拿錯行李箱，不只賠錢，如果被害人不原諒，朋友恐怕終生不能入境日本。（threads圖片）

一名網友在Threads發文分享，他朋友在日本機場，因為拿錯行李箱，被依偷竊罪報警，最後賠償對方5萬日幣和解，對方請日本律師的費用另計，而日本律師告知：「如果被害人沒有原諒，未來你有前科，也會被日本禁止入境，這輩子再也不能去日本了。」原PO分享這件事後，引發網友熱議。

文章曝光後，許多遭錯拿的苦主回應：

「活該，建議所有被拿錯行李的人都這樣做」

「這種白目行為才賠5萬日幣？」

「我也是曾被拿錯過行李的受害者，只能說活該欸」

「太好了，如果禁止入境，一大堆不看吊牌的天才，最好都別去日本玩了」

「我行李也曾經被拿錯，真的是會火大，到底有多像才會拿錯？」

「我也被拿錯行李過，行李箱上面明明用了自己專屬的吊牌」

「拿錯行李根本是小偷啊」



也有網友分享解決方法：

「可以用行李束帶或者行李罩，讓自己的行李特色化」

「我都把輪子上套，這樣可以在轉盤上好認很多」



而根據台灣中華航空官網指出，他們有行李追蹤系統，可以方便旅客知道行李運送狀況。另外如果行李被人拿錯，每個提領行李區都有負責的工作人員，可以直接上前詢問，也建議旅客在旅行前，拍一張自己行李的照片，若遺失後，可拿照片給工作人員協助尋找行李。



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

