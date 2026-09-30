Lady Gaga變身FamilyMart店員拍招聘廣告　揭日本便利店鬧人力荒

美國流行天后Lady Gaga驚喜變身日本便利商店店員！日本FamilyMart便利商店迎接創立45週年，找來Lady Gaga拍攝全新徵才廣告，她穿上海軍藍皮質制服、踩着白色厚底高跟鞋，不只端炸雞、補貨，甚至拿起拖把打掃，還用日語向觀眾喊話：「要不要來FamilyMart工作？」



本週在日本播出的全新廣告中，Lady Gaga化身FamilyMart店員，在黑白色調的便利商店裡沿着貨架昂首闊步，展現十足巨星氣勢，接着又化身「全能店員」，端出炸雞、整理商品，甚至拿起地拖清潔店面。

日本便利店FamilyMart找來美國流行天后Lady Gaga拍攝招聘廣告。（Lady Gaga Now）

點圖看Lady Gaga聯動FamilyMart更多精美相片：

+ 9

而她最後更直接用日語向觀眾發出邀請，問大家：

要不要來FamilyMart工作？

這次廣告其實不只是明星代言，而是FamilyMart為了招募員工推出的特別企畫。日本目前面臨嚴重勞動力短缺，便利商店又必須24小時營業，加上薪資相對偏低、工作內容繁重，導致業者徵人更加困難。

目前FamilyMart在日本共有1萬6455家門市，網站上刊出的兼職職缺更高達1萬481個，平均幾乎每一家店都有徵人需求。日本流通經濟研究所資深研究員池田滿壽次指出，過去便利商店找明星拍廣告，通常是為了宣傳新品或折扣，但這次直接宣傳「來這裏工作」，可能是前所未見。

這次Lady Gaga拍攝的廣告與限定影片，在日本FamilyMart店內電子看板連續兩天播出，等於讓國際流行天后「霸屏」全日本便利商店。拍攝場景則特別在美國洛杉磯攝影棚搭建完整的FamilyMart門市。Lady Gaga幾乎以即興方式演出，從結帳、商品陳列到店內工作都親自上陣，就連日語發音也一字一句仔細練習。

她身上的制服也不是一般店員制服，而是以FamilyMart本月開始導入的新制服為基礎，融入Lady Gaga個人風格，打造一套全球僅此一件的高級訂製服，再搭配白色厚底高跟鞋，展現強烈的Lady Gaga風格。

延伸閱讀：日本便利店AI補貨機械人 竟是遠在菲律賓的工人戴VR遠程操控的？

+ 9

就連指甲也加入FamilyMart元素，Lady Gaga特別做了融入FamilyMart配色的美甲，還用日語大讚：「Kawaii！」透露這是好友Miho特別為她設計。

Lady Gaga在拍攝訪談中也大談對日本的喜愛。她表示，從第一次到日本演出開始，就一直非常喜歡日本，尤其喜愛日本文化、傳統與精神，也非常愛日本粉絲。除了壽司之外，Lady Gaga還特別點名自己喜歡日本傳統美食蕎麥麵，而且最愛吃的是冰涼的「冷蕎麥」。

至於FamilyMart的招牌美食，她也透露自己吃過「FamilyMart雞」，大讚日本便利商店的食物非常美味。

延伸閱讀：日本便利店Lawson抗通脹出奇招 推「單一配菜」便當 最低僅15元

+ 4

延伸閱讀：

日本7-11陷苦戰！獲利、客流量下滑 日媒揭「3大敗因」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】