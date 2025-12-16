日本便利店三文魚飯糰漲價逾倍　「窮人恩物」不再　民眾叫苦連天

物價持續猛漲，連以前在便利商店是「日本平價飲食代表」的三文魚飯糰，也漲到讓不少民眾大喊吃不消。日媒「ENCOUNT」近日報導，在X平台上一則關於三文魚飯糰價格的貼文引發熱議，凸顯日本民眾對日常飲食成本飆升的強烈焦慮。



YouTube頻道「吉田製作所Y」的經營者吉田在X發文感嘆：「物價漲得太誇張了。超便宜等級的三文魚飯糰，竟然已經要235日圓（約11.8港元）。」

日網友抱怨便利商店的三文魚飯糰已不再平價。（X@netatank）

物價上漲引起了許多日本網友的討論：

短短一句話，道出不少消費者的心聲，貼文迅速累積超過3萬個讚。三文魚飯糰一直以來給人「便宜、方便」的印象，不少網友看到價格後紛紛回憶，直言這樣的漲幅實在難以接受：

「以前不是100日圓（約5港元）左右嗎？」

「以前500日圓可以買兩、三個，現在一個就快沒了」



留言區也湧入大量對物價上漲的抱怨聲浪，有人感嘆：「真的撐不下去。」也有人直言：「是日圓愈來愈不值錢。」不過，也有網友點出背後原因，指出：「不只是三文魚變貴，紫菜因歉收大漲，白米也在漲。」成本壓力倍增。

也有網友將矛頭指向整體經濟環境：「如果像美國一樣，薪資跟著物價一起漲，抱怨幾句也就算了，但日本多數人的薪水根本沒動。」有人進一步憂心，日本央行近期小幅升息，對抑制物價效果有限，反而可能推高房貸利率，讓正值壯年的40、50歲族群再次承受沉重壓力。

此外，也有消費者認為，便利店價格上調，多少受到高價飯糰專門店熱賣的影響。不少網友分享自己已減少到便利店消費，改到超市購買飯糰或現做便當：「選擇多、價格也親民。」

