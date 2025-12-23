日本便利店礦泉水大支裝售價竟低過細支裝？導遊這樣解釋

日本是台灣遊客出門旅遊的首選國家。一名網友發文，曬出日本便利店內瓶裝礦泉水的價格，驚奇地發現大瓶的礦泉水竟然比小瓶的便宜。



對此，有跟團的網友分享導遊給出的解釋，因為日本為了環保不製造垃圾，買小瓶容易喝完多製造一個垃圾，故意設計大瓶的價格較為便宜，藉此減少垃圾量。

一名網友發文，曬出日本便利店內瓶裝礦泉水的價格，驚奇地發現大瓶的礦泉水竟然比小瓶的便宜。（Threads）

網友PO出日本便利店2000ml的瓶裝礦泉水要價112日元 1020ml的卻要139日元：

一名網友在Threads發文，PO出在日本便利店內拍攝的影片，內容顯示便利店內2000ml的瓶裝礦泉水要價112日元（約港幣5.5元）；而較小瓶1020ml的卻要139日元（約港幣7元），讓他感到十分不解，詢問網友：「為什麼大的比較便宜啊？」並直呼日本人真的很奇怪。

此文一出，曾跟團去日本旅遊的網友轉述導遊分享的知識：

導遊是跟我說是因為日本他們為了環保不製造垃圾，買小瓶是不是很快就喝完又買（多一個垃圾），所以這是買大瓶比較便宜原因之一。

也有不少網友指出日本人較喜歡小瓶的礦泉水，買大瓶的喝會引人側目：

「如果你在日本人很多的地方邊走路邊喝大罐水大家都會看你，絕對沒有不行，只是大家都看你」

「我在名古屋一罐2000cc只要70日元（含稅，約港幣3.5元），因為太渴在路邊電線桿乾了半罐，所有日本人齊刷刷的看著我」

「我每次跟日本人出去他們堅持要在台灣找那種最小瓶的礦泉水」



另有其他網友推測大瓶比較便宜的原因：

「水0成本，包裝大量生產0成本，唯一的差別是生產小瓶因為重量太輕，生產速度會比大瓶的還慢，生產一個小瓶賺150（日元，約港幣7.5元），生產兩個大瓶賺240（日元，約港幣12元）」

「應該大的比較難攜帶吧，通常我會買大的、買個小的，小的喝完用大不倒進小的來分裝」



