日本7-11便利店冷知識：原本開朝7晚11　2019年才首度進駐沖繩

對城市居民來說，根本無法想像沒有便利店的生活。現在，人們無需為了支付稅金而悄悄溜出公司去銀行，也不必為了開一張圖章證明而特意請半天假去政府部門，更不用因為突然邀約的酒局而慌忙趕去銀行取錢，這一切都是托了便利店的福！



1974年5月15日，7-11公司的第1家便利店在東京豐洲地區開業。店如其名，這家便利店從早上7點營業到晚上11點。在當時而言，營業到深夜的商店具有劃時代的意義。

日本7-11便利店發展史（01製圖）

首家24小時營業的分店不是在東京大阪 點圖了解更多日本7-11的發展史及冷知識：

+ 17

之後經過半個世紀。辦公區、住宅區、主幹道沿線——幾乎可以說只要有人車通行的地方，就必然有便利店。人們隨時都能以實惠的價格買到口味多樣的飯糰、三文治、沙律等，現磨咖啡的味道比起品牌咖啡店也毫不遜色。除了銷售商品外，店內還24小時提供繳付水電氣等公共事業費和稅款、領取票券、發送快遞、手機充電、ATM等各種服務，已經成為日常生活中不可或缺的基礎設施。

7-11公司2023財年（2023年3月至2024年2月）的店鋪數量已增至21533家，銷售總額達5兆3452億日圓。

7-11在日本有2萬多家店舖，數目驚人。（示意圖，視覺中國）

7-11發展史

1974年 第1家門市店開業

7-11第1家門市店（豐洲店）以從清晨營業到深夜的「新業態」零售店形式亮相。

1975年 24小時營業

福島縣郡山市虎丸店以實證實驗形式開始了24小時營業模式。

1978年 推出採用三角包裝袋包裝的飯糰

推出食用時撕去包裝膜，裹上紫菜即可享受香脆口感的飯糰。（這促使原本常識中都在家裡製作的飯糰，變成了「買來吃的食物」。）

1987年 引入POS（銷售時點資訊管理）收銀系統

建立了可以透過銷售資料分析顧客需求，以提高訂貨精度的機制。

1987年 提供公共事業費代收服務

推出東京電力公司電費代收服務。之後代收對象範圍擴大到燃氣、電話、自來水等領域。

1996年 引進彩色印表機

2001年 停用食品防腐劑，設定銀行ATM

便當、調味麵包等自家商品全面停止使用防腐劑、合成染色劑；在東京的各門市店設置IY銀行（現名SEVEN銀行）的自動提款機（ATM）。

2010年 行政證明材料發行服務

推出多功能印表機發行「居民證副本」「圖章登記證明」服務。

2013年 推出品牌咖啡

推出seven café品牌，提供單杯現磨咖啡。

2019年 沖繩首家門市店開業

在此前唯一沒有涉足的沖繩縣開設門市店，實現日本全國47個都道府縣全覆蓋。

【延伸閱讀】日本FamilyMart便利店員被爆「於熟食櫃掛滿地拖布」惹食安疑慮（點圖放大了解更多）：

+ 8

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】