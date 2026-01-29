國際資料私隱日｜拆解 iPhone 10大保安貼士提升手機資料安全

iPhone 10 大保安貼士提升手機資料安全｜國際資料私隱日｜每年 1 月 28 日被定為「國際資料私隱日」（Data Privacy Day），為的是希望提升大眾對數據保護的意識。Apple 發佈了10項針對 iPhone 用戶的資料私隱貼士與竅訣，涵蓋從網絡瀏覽、應用程式權限到雲端運算的保安措施。



1. Safari「私密瀏覽」模式：閒置自動上鎖防窺探

首先是 Safari 的「私密瀏覽」模式，雖然許多瀏覽器均具備類似功能，但 Safari 的設計更進一步，除了基本的「不儲存瀏覽記錄」與「不保留搜尋記錄」外，更著重於阻隔數據共享。當啟用此模式後，用戶所瀏覽的網頁資訊將被完全隔離，不會與同一帳戶下的其他 Apple 裝置同步。針對實體裝置的安全，「私密瀏覽」視窗在閒置時會自動鎖定，用家必須通過 Face ID、Touch ID 或裝置密碼進行身份驗證後方能重新檢視內容，有效防止手機在解鎖狀態下被他人窺探。

2. 智能防追蹤功能：阻截跨網站廣告跟蹤

其次，針對網絡廣告無孔不入的追蹤技術，Safari 內置了 「智能防追蹤」功能。利用裝置端的機器學習能力，自動識別並攔截試圖跟蹤用戶跨網站活動的追蹤器。系統更會隱藏用家的 IP 地址，令第三方難以透過數碼指紋技術來描繪用戶的網絡肖像。網上瀏覽產品後，相關廣告不再容易在其他網頁「如影隨形」，從源頭減少了數據被第三方整合的風險。

3. 鎖定或隱藏 App：生物認證守護敏感內容

第三項功能是針對應用程式權限管理的 「鎖定或隱藏 App」。如果想向他人展示 iPhone 上的某些內容，但又擔心對方誤觸其他敏感應用程式，此功能便派上用場。用家可以選擇鎖定特定的 App，使其必須經過 Face ID、Touch ID 或密碼驗證才能開啟；若想更徹底地保密，更可選擇隱藏 App。被隱藏的應用程式將不會在主畫面顯示，而是被移至一個已鎖定且隱蔽的「已隱藏」資料夾中，連通知內容也會被一併隱藏。

4. 隱藏我的電郵：隨機地址杜絕垃圾郵件

第四，針對電郵私隱，iCloud+ 訂閱用戶可善用 「隱藏我的電郵」 功能。這項功能的運作原理是生成獨特且隨機的電郵地址，轉發郵件至用戶的真實信箱。當用戶在註冊新 App 帳戶、訂閱網上通訊或使用 Apple Pay 進行購物時，無需交出真實的個人電郵。一旦某個隨機地址收到大量垃圾郵件或懷疑資料外洩，用家可隨時停用該特定地址，而無需更改主要電郵帳號。

5. 私密雲端計算：延伸至雲端的 AI 安全標準

第五，隨著 Apple Intelligence 的推出，「私密雲端計算」（Private Cloud Compute）技術成為焦點。當裝置需要依靠雲端算力來執行複雜的 AI 指令時，這項技術確保數據僅用於執行當下的用戶要求。Apple 強調其系統設計無法儲存、亦無法存取這些數據，從架構上杜絕了數據被用於訓練模型或被後台人員查閱的可能性，將 iPhone 的硬件級安全標準延伸至雲端。

6. App Store 私隱標籤：下載前先看清數據收集

第六，在下載應用程式前，了解其私隱政策至關重要，而 App Store 的「私隱標籤」 正是為此而設。Apple 強制要求所有開發者必須以標準化、易於理解的格式披露資料收集行為。用戶在下載 App 前，只需捲動至「App 私隱」部分，即可一目了然地看到該程式會否收集聯絡人資料、財務數據或追蹤用戶位置，大幅提升了透明度。

7. 獨立「密碼」App：主動偵測外洩風險

第七，Apple 推出了獨立的 「密碼」App，集中一處管理帳戶密碼、通行密鑰（Passkeys）、Wi-Fi 密碼及驗證碼。此 App 具備主動偵測功能，系統會自動比對已知的資料外洩數據庫，若發現用戶使用的密碼曾在其他網站洩漏事件中出現，或密碼組合過於簡單，便會發出安全警告，提示盡快更改，從而被動儲存轉為主動防禦。

8. 大約位置共享：模糊定位保障行蹤

第八，在位置服務方面，Apple 提供了 「大約位置」 的折衷方案。並非所有應用程式都需要精確至街道的定位資訊，例如天氣 App 或搜尋附近餐廳。透過設定「大約位置」，系統只會向 App 提供方圓約 10 平方英里（約 26 平方公里）的範圍資訊，而非精確座標。這既能維持應用程式的功能性，又能避免用戶的確切行蹤被詳細記錄。

9. 背景追蹤通知：地圖可視化監控 App 行為

第九，系統設有被動的 「背景追蹤」通知 機制。若用戶曾允許某個 App 設定為「總是使用」位置權限，系統會不定時彈出提示，並以地圖形式清晰標示該 App 在用戶未有開啟它的期間，曾在哪些地點讀取過位置資訊。這種可視化的提醒機制，往往能讓用戶驚覺某些程式在背景運行的頻率超出預期，從而重新審視並收回不必要的權限。

10. 錄製指示燈：橙綠圓點防偷錄偷拍

最後第十點，是直觀的 「錄製指示燈」 機制。這是位於螢幕頂部狀態列的小圓點，模仿了傳統攝錄機的運作邏輯。當螢幕顯示橙色圓點時，代表有應用程式正在使用麥克風；顯示綠色圓點時，則代表相機（或相機連同麥克風）正在運作。這項系統層級的強制顯示功能，讓用戶能即時察覺是否有惡意程式在不知情下進行錄音或錄影。