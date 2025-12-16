iPhone鬧鐘「自動靜音」害用家失約甚至錯過飛機　1步驟即可避免

說到iPhone的功能，不少人每天會使用的就是「鬧鐘」，然而時間到時仍會出現「自動靜音」的情形，近期有外國網紅拍片講述自己因為iPhone鬧鐘自動靜音而錯過飛機的慘痛經歷，但也提出解決方案，只要關掉iPhone內的1個功能就可以避免。



iPhone鬧鐘自動靜音？ 關掉「1功能」秒解決

《紐約郵報》報道，在TikTok上擁有超過23.8萬名粉絲的網紅喬迪（Brett Chody）近期拍攝影片，她表示：「我想提醒大家，今天早上我錯過了飛往芝加哥的航班，因為我在iPhone上設定的鬧鐘雖然響了，卻沒有聲音，我早上6時30分才自然醒。」

當時航班已經起飛了，我拿起手機，上面顯示鬧鐘響了，但一點聲音都沒有，而且這樣的狀況維持了2小時。

近期有外國網紅拍片講述自己因為iPhone鬧鐘自動靜音而錯過飛機的慘痛經歷，但也提出解決方案，只要關掉iPhone內的1個功能就可以避免。（tiktok@brettsbites）

喬迪同時將自己的經歷分享在Instagram上，結果有上百人曾遭遇類似狀況，有人表示：

「我也遇到過這種情況」

「我錯過了考試、錯過了值班、錯過了上班第1天，我的iPhone頻繁發生這種情況」



也有人稱：

「我的手機也這樣，太離譜了」

「所以我才設定每隔10分鐘就響1次的鬧鐘，整整持續1小時」



根據蘋果（Apple）官方討論區的說法，造成這種問題的原因是啟用了Face ID設定中的「螢幕注視感知」（Attention Aware Features），此功能會在使用者注視螢幕時自動降低手機音量，只要關掉就可以避免喬迪遭遇的慘痛經歷。

此外，1位使用者更表示：「我覺得這個功能會在我移動手機或它識別到我的Face ID時立即將鬧鐘靜音，在我關閉這個功能後，鬧鐘就恢復正常了。」

