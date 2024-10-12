iPhone加強隱私　iOS 18新增隱藏+鎖定功能　一鍵藏起不再暴露

老婆總要看你的手機？一些程式不想讓她看到？現在辦法來了！隨著iOS 18的發布，Apple引入對單個應用程式的鎖定與隱藏功能，極大地提升了用戶數據的安全性。



這一新特性不僅適用於Face ID設備，也包括Touch ID設備（如iPhone SE），為不同需求的用戶提供了更為靈活的隱私管理選項。現在就學起來吧！

iPhone加強隱私，一鍵隱藏敏感應用程式。（中關村在線提供）

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單獨鎖定敏感應用程式

在iOS 17及之前的版本中，用戶無法直接通過系統級設置單獨鎖定某些敏感應用（如照片、銀行應用等），iOS 18徹底改變了這一現狀，允許用戶直接在主屏幕上對第三方應用程式進行鎖定設置。

iPhone加強隱私，一鍵隱藏敏感應用程式。（中關村在線提供）

操作步驟：

在主屏幕上，長按需要鎖定的應用程式圖標。

在彈出的選項中，選擇「需要Face ID」（或Touch ID）進行驗證。

再次確認鎖定設置。

完成設置後，即使iPhone已被解鎖，未經驗證的用戶也無法直接訪問這些被鎖定的應用程式。若嘗試訪問，系統將彈出提示要求二次身份驗證，從而有效防止未經授權的訪問。

額外的安全措施：被盜設備保護

iOS 18還引入了「被盜設備保護」功能，進一步加強了鎖定應用程式的安全性。當此功能處於激活狀態時，即使竊賊知道設備的密碼，也無法通過密碼解鎖被鎖定的應用程式，必須通過Face ID或Touch ID進行驗證。這一設計確保了即使設備丟失或被盜，用戶的敏感訊息也能得到最大程度的保護。

iPhone加強隱私，一鍵隱藏敏感應用程式。（中關村在線提供）

隱藏應用程式，提升隱私級別

除了鎖定功能外，iOS 18還允許用戶隱藏特定的第三方應用程式，使其從主屏幕和搜索中消失，進一步提升了隱私級別。這一功能特別適用於那些不希望他人輕易發現的應用，如私人日記、加密通訊工具等。

隱藏應用程式的步驟：

長按需要隱藏的應用程式圖標。

在彈出的選項中，選擇隱藏應用程式（具體選項可能因iOS版本而異）。

被隱藏的應用程式將出現在App Library中的一個特殊隱藏文件夾中，用戶可以通過向左滑動到主屏幕末尾來訪問。

需要注意的是，隱藏的應用程式將不會顯示在搜索中，也不會顯示任何通知預覽，確保了更高的隱私性。但用戶仍需注意，即使應用程式被隱藏，仍可能通過其他方式（如「設置」應用）被訪問，因此仍需謹慎管理。

iPhone加強隱私，一鍵隱藏敏感應用程式。（中關村在線提供）

解鎖與取消隱藏應用程式

當需要訪問被鎖定或隱藏的應用程式時，用戶可以輕鬆地進行解鎖或取消隱藏操作：

解鎖應用程式： 長按應用程式圖標，選擇「不需要Face ID」（或Touch ID）進行解鎖。

取消隱藏應用程式： 在App Library中訪問隱藏文件夾，執行Face ID掃描後，即可訪問並取消隱藏其中的應用程式。

怎麼樣，你學會了嗎？趕快給你的敏感程式隱藏起來吧！

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