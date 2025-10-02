熊本熊「邪惡版」面世？日本詐騙損失巨大　警方推另類吉祥物應對

日本超人氣吉祥物熊本熊（くまモン）身邊，近日突然出現一隻長相酷似、卻帶著殺氣眼神與邪惡笑容的黑熊。與圓滾滾大眼睛、以呆萌形象圈粉無數的熊本熊截然不同，難道是日本政府要推出「邪惡版」熊本熊了嗎？



熊本熊「邪惡分身」現身？ 熊本縣警方給解答

不是！綜合《共同社》、《讀賣新聞》等日媒報導，事實上，這隻熊是熊本縣警方設計的全新吉祥物「ワルモン」（Warumon），旨在防止特殊詐騙受害案件不斷攀升。9月15日敬老日活動現場，「ワルモン」首次登場，在短劇中以詐騙犯的角度解釋手法，並提醒民眾提高警覺。👇👇👇

角色設定來源與特徵

警方介紹，「ワルモン」是一隻來自熊本市的雄性黑熊，名字取自熊本方言，意為「壞人」。牠最愛的食物是冷魷魚（諧音「騙子」），最討厭的飲料是加冰的熊本燒酒（Kuma rock，意為「抓熊」），還喜歡誇耀各種詐騙手段。

外型上，雖然同樣有結實的黑色身體與紅色臉頰，但官方強調：

牠與熊本熊既不是朋友，也不是親戚，完全沒​​有關係。

民眾反應與教育意義 詐騙案件攀升的隱憂

在活動現場也設立了一個可以寫信給祖父母的攤位。一名9歲小學生在信中寫道：

如果電話裏談錢，就是騙局。

還直言「那個壞人出奇地可愛」。

不止這名小學生覺得「ワルモン」可愛，警方指出，自「ワルモン」登場後，已接到大量活動邀約，顯示其在提高防詐認知上頗具吸引力。

根據報導統計，今年1月至8月熊本縣已確認特殊詐騙損失約6.6億日元，較去年同期翻倍，其中逾半受害者為65歲以上長者。熊本縣公共安全企劃部助理主任宮崎幸強調：「我們希望透過『壞人』角色，哪怕只讓一人免於受騙，也值得。」

