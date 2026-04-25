日本電車變深海隧道？水族館廣告巧用視覺錯位 打造沉浸式體驗
撰文：日本設計小站
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近期，有日本網友在小田急線拍到一個畫面：電車停靠站台，窗外直接變成幽藍的海水，魚群從眼前遊過。
有些人的第一反應是，哪條線路這麼狂野，直接把軌道修到了海底？
其實，這是新江之島水族館在站台設計的一塊看板廣告。當電車停靠在1號站台，車窗位置剛好和海報畫面重合！
日本水族館零標語月台廣告 靠視覺錯位打造沉浸式體驗▼▼▼
靜止的站台、滑動的車廂，在停車的瞬間卡出視覺錯位。乘客望向窗外，就像真的在深海隧道里穿行……
不少網友都表示「一瞬間差點信了」。通勤路上突然被拉進另一個世界，誰都會恍惚一下。
讓我想起之前亨氏（Heinz）番茄醬在全運會期間設計的海報。沒有洗腦的slogan，就靠一排紅彤彤的番茄，直接爆火！被不少網友誇讚「年度創意候選」。
這種不靠洗腦的創意廣告，是不是比有些地鐵廣告香多了？那麼，大家覺得，這個水族館的站台廣告怎麼樣？
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