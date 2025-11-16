內地日式料理餐廳「黃牙壽司」廣告醜到上熱搜　急換另一幅再出事

OMG！這是誰的一口大黃牙？！你見過醜到出圈的設計嗎？最近成都一家商場的日料店圍擋，徹底火了，靠一口「破碎大黃牙」成功刷屏全網！



遠看以為是口腔健康廣告，近看才發現：好傢伙，是個鏡面大壽司？上面還配了句：

年輕人的第一次Omakase。

結果年輕人還沒吃上，先感受了一波視覺暴擊！

最近成都一家商場的日料店圍擋，徹底火了，靠一口「破碎大黃牙」成功刷屏全網。（小紅書圖片）

日料店「黃牙壽司」海報惹人嘲 更換之後荒唐感還更甚：

+ 3

設計師大概是想打造高端日料氛圍，沒想到直接翻車成「黃斑牙壽司」，飯沒宣傳成功，反手送上一波「餐後洗牙焦慮」。不少路人第一眼都愣住，還以為是「提醒大家好好刷牙」的公益廣告。

網友們的吐槽更是炸開了鍋，甚至還有熱心網友連夜出手，試圖挽救，但很遺憾，那股「黃牙感」依舊揮之不去。

但是，你說它失敗吧，它又挺成功，短短幾天「黃牙壽司」衝上熱搜，在各平台瘋狂刷屏。大概是輿論壓力太大？店家火速換上了新圍擋。結果，翻車2.0來了！

大概是輿論壓力太大，店家火速換上了新圍擋。結果，翻車2.0來了！網友嘲海報從黃牙變成了摺疊內褲合集。（小紅書圖片）

第二版想走簡約風，卻被辣評：

從滿嘴黃牙變身摺疊內褲合集？

不過，有人覺得新版「至少正常了，不勸退」。也有人懷念舊版：

醜是醜，但過目不忘，新版毫無記憶點。

那麼，如果必須選一個，你站「黃牙壽司」還是「摺疊內褲」？

【延伸閱讀】日本伸縮購物袋爆紅 網民稱「激似一物」 慨嘆使用「需要勇氣」 （按圖放大瀏覽）

+ 11

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】